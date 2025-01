Nou rècord històric de passatgers a la línia de tren de la Pobla de Segur

Estació de tren de la Pobla de Segur (Foto: RàdioSeu)

La línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur ha encadenat el tercer any consecutiu de rècord de demanda. Concretament, aquest 2024 s’ha tancat amb més de 446.000 viatgers, un 19,8% més que la xifra assolida al 2023. L’any 2022 la línia ja havia superat la demanda prèvia a la pandèmia i, des de llavors, ha mantingut una “tendència imparable a l’alça”, tal com ho han valorat des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

De fet, la demanda de 2024 és un 77% més alta que la del 2019 i, a més a més, multiplica per 6 la demanda que hi havia a la línia l’any 2015 (74.603 viatges), l’any abans que Ferrocarrils n’assumís el servei en substitució de RENFE, després que els anys anteriors havien estat marcats per la davallada d’usuaris.

FGC també ha informat que la línia de la Pobla ha tingut aquest 2024 un índex de puntualitat del 98,95%, en consonància amb la resta de línies de la companyia, que de mitjana han vorejat el 99% amb les millors dades per a la més freqüentada, la de Barcelona-Vallès (99,77%). A la línia Llobregat-Anoia, el balanç és semblant al de la Pobla, amb un 98,95%. Aquest índex té en compte els retards a partir dels 3 minuts.

A més a més, la connexió pirinenca ha assolit un 99,64% a l’Índex de Control de Qualitat, que permet a FGC controlar diàriament i de manera objectiva el grau de desenvolupament del servei real respecte al servei programat. El nivell també s’ha mantingut molt alt a la línia Barcelona-Vallès (99,44%) i a la Llobregat-Anoia (98,58%).

Pel que fa justament a aquestes altres dues línies, la Barcelona-Vallès ha batut novament el seu rècord històric i aquest 2024 ha transportat prop de 69 milions de passatgers, un increment del 6% sobre el 2023 -quan s’havia apropat als 65 milions- i del 3,8% en el període 2019-2023. Encara més ha crescut la Llobregat-Anoia, que amb 28.629.000 usuaris ha superat en un 10,2% la dada de l’any anterior (de gairebé 26 milions) i ha consolidat un creixement del 15,8% en cinc anys. Així, la suma de les dues línies metropolitanes d’FGC dona un balanç històric de gairebé 97.446.000 passatgers, un 7,2% més que al 2023 i un 7% que al 2019.