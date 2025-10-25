Més de 170 corredors participen en la segona edició de la cursa popular dels 3 Ponts

Escaldes-Engordany ha celebrat aquest dissabte, 25 d’octubre, la 2a edició de la cursa popular dels 3 Ponts. En total, 172 corredors han pres part en la prova, amb 116 inscrits al recorregut curt i 56 al llarg, en una jornada marcada per l’ambient festiu. Aquesta segona edició ha destacat per la gran participació femenina, que ha representat gairebé el 60% del total de corredors, així com per la presència de categories infantils, que han aportat un caràcter especialment familiar a la jornada. També han participat atletes de tots els nivells, entre els quals Marcos Sanza, esportista de reconeguda trajectòria al país.
Com en l’edició anterior, la cursa dels 3 Ponts s’ha dissenyat amb l’objectiu de fomentar l’activitat física per a totes les edats i nivells, i alhora donar a conèixer part del patrimoni cultural i natural de la parròquia. Els dos recorreguts —un de 2,5 quilòmetres, de perfil més assequible, i un altre de 5 quilòmetres, per als més preparats— han permès als participants gaudir d’un itinerari que travessa punts emblemàtics com el pont de la Tosca, el pont d’Engordany i el pont dels Escalls, tots tres elements patrimonials recentment restaurats.
L’ambient festiu i participatiu ha estat present al llarg de tota la tarda. Molts participants han corregut disfressats o amb la cara pintada, amb motiu de la festivitat de Tots Sants, i han gaudit també de l’animació que hi ha hagut al llarg del recorregut. En acabar la prova, tots els participants han compartit una xocolatada popular que ha posat el punt final a la jornada.
La consellera d’Esports, Laura López, ha destacat la doble vocació de la cursa, que “permet fomentar l’activitat física entre la ciutadania i alhora donar a conèixer diferents espais de la parròquia”. López ha remarcat que “la cursa passa per zones molt representatives, com la part històrica i els tres ponts recentment restaurants”. La consellera també ha subratllat “l’ambient festiu i la decoració d’aquesta edició, amb més ambientació de por per a fer-nos córrer una mica més ràpid i gaudir encara més de l’experiència”.
Amb aquesta segona edició, la cursa dels 3 Ponts es consolida com una proposta que combina esport, patrimoni i convivència, i que el Comú d’Escaldes-Engordany vol mantenir i fer créixer en futures edicions.