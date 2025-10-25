El VPC Andorra s’imposa amb autoritat a l’Hospitalet i s’acosta al liderat (54–20)

El VPC Andorra Rugby XV ha aconseguit una victòria incontestable aquest dissabte, a l’Estadi Nacional, superant l’RC l’Hospitalet per 54 a 20 en un partit que ha confirmat el gran moment de forma de l’equip. Els homes dirigits per Dani Raya han dominat des de l’inici amb un joc intens, disciplinat i molt efectiu tant en atac com en defensa.
El conjunt tricolor ha desplegat un rugbi atractiu i coral, amb marques de Mateo Macchi, protagonista també en les transformacions, Kgoportso Mpho-Entie Matlena, Bruno Comas Escoda, Erik Fraissinet, Federico Aguiar, Ignacio Traversa i Gaston González. L’equip ha mantingut el control del partit en tot moment, imposant-se amb solidesa davant una afició que ha respost amb entusiasme a les graderies de l’Estadi Nacional.
Amb aquest triomf, el VPC Andorra se situa a només tres punts del líder, el CAU València, consolidant-se a la zona alta de la classificació i confirmant les seves aspiracions d’estar entre els candidats destacats del campionat.
D’altra banda, l’equip sub14 del club també ha signat una gran actuació en el seu desplaçament a Castelldefels, on ha aconseguit una victòria contundent per 12 a 86, confirmant el bon treball de la base i el creixement del projecte formatiu del VPC Andorra