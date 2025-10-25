La Fira de Muntanya de Coll de Nargó esdevé un referent en promoció de la natura, el turisme i la vida al món rural

By:
On:
In: Pirineu
Les autoritats visitant els estands de la fira (Diputació de Lleida)
Les autoritats visitant els estands de la fira (Diputació de Lleida)

Aquest dissabte, la plaça de l’Ajuntament de Coll de Nargó ha estat l’escenari de l’acte inaugural de la Fira de Muntanya, presidit per l’alcalde, Sergi Ubach, i que ha comptat també amb la participació del diputat de la Diputació de Lleida, Josep Ramon Fondevilla, la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cristina Barbens, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. Per part de diputació de Lleida també hi ha assistit el diputat Fermí Masot i Celestí Vila.

Fondevilla ha posat en relleu “la importància de les fires locals com a motors de dinamització econòmica i social, que donen vida als pobles, generen activitat comercial i contribueixen a mantenir viu el nostre patrimoni natural i cultural”.

En aquest sentit ha remarcat que “des de la Diputació de Lleida volem continuar al costat dels municipis del Pirineu, oferint suport i recursos perquè puguin seguir creixent, innovant i oferint oportunitats a la seva gent”. Per aquesta raó ha dit que “fires com aquesta són un exemple clar de com impulsar la muntanya, la proximitat i el talent local”.

La Fira de Muntanya i del Rovelló de Coll de Nargó combina l’esperit tradicional amb propostes vinculades a l’esport, la natura i el turisme sostenible. Durant el cap de setmana, el municipi acull activitats com el XII Aplec d’Escalada, tallers, mostres gastronòmiques, rutes guiades, paradetes de productes locals i l’acompanyament musical dels Grallers d’Oliana, entre altres propostes que omplen el poble d’activitat i visitants.

L’alcalde Sergi Ubach ha agraït la presència de les autoritats i el suport de la Diputació de Lleida, i ha subratllat que “aquesta fira és fruit del treball conjunt entre administració, entitats i veïns, i simbolitza l’esperit actiu i acollidor de Coll de Nargó”.

L’acte s’ha clos amb un vermut popular i una visita pels diferents espais firals, on han participat expositors de productes de muntanya, empreses del sector esportiu i projectes locals dedicats al turisme actiu i la gastronomia de proximitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]