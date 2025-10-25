La Fira de Muntanya de Coll de Nargó esdevé un referent en promoció de la natura, el turisme i la vida al món rural

Aquest dissabte, la plaça de l’Ajuntament de Coll de Nargó ha estat l’escenari de l’acte inaugural de la Fira de Muntanya, presidit per l’alcalde, Sergi Ubach, i que ha comptat també amb la participació del diputat de la Diputació de Lleida, Josep Ramon Fondevilla, la vicepresidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Cristina Barbens, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. Per part de diputació de Lleida també hi ha assistit el diputat Fermí Masot i Celestí Vila.
Fondevilla ha posat en relleu “la importància de les fires locals com a motors de dinamització econòmica i social, que donen vida als pobles, generen activitat comercial i contribueixen a mantenir viu el nostre patrimoni natural i cultural”.
En aquest sentit ha remarcat que “des de la Diputació de Lleida volem continuar al costat dels municipis del Pirineu, oferint suport i recursos perquè puguin seguir creixent, innovant i oferint oportunitats a la seva gent”. Per aquesta raó ha dit que “fires com aquesta són un exemple clar de com impulsar la muntanya, la proximitat i el talent local”.
La Fira de Muntanya i del Rovelló de Coll de Nargó combina l’esperit tradicional amb propostes vinculades a l’esport, la natura i el turisme sostenible. Durant el cap de setmana, el municipi acull activitats com el XII Aplec d’Escalada, tallers, mostres gastronòmiques, rutes guiades, paradetes de productes locals i l’acompanyament musical dels Grallers d’Oliana, entre altres propostes que omplen el poble d’activitat i visitants.
L’alcalde Sergi Ubach ha agraït la presència de les autoritats i el suport de la Diputació de Lleida, i ha subratllat que “aquesta fira és fruit del treball conjunt entre administració, entitats i veïns, i simbolitza l’esperit actiu i acollidor de Coll de Nargó”.
L’acte s’ha clos amb un vermut popular i una visita pels diferents espais firals, on han participat expositors de productes de muntanya, empreses del sector esportiu i projectes locals dedicats al turisme actiu i la gastronomia de proximitat.