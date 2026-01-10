Menys propòsits i més intencions: una altra manera de començar l’any

No és el mateix un propòsit que una intenció (Getty Images)
Amb l’arribada del gener, sembla que hi hagi una pressió invisible per a començar l’any amb una llista interminable de propòsits: fer més esport, menjar millor, ser més productius, estalviar més… Tot sovint, aquests objectius neixen de l’autoexigència i acaben convertint-se en una font de frustració. I si aquest any canviéssim el plantejament? I si, en lloc de propòsits, parléssim d’intencions?

La diferència entre propòsits i intencions

Els propòsits acostumen a ser concrets, mesurables i, sovint, rígids. Ens marquen una meta final i ens jutgen pel camí. Les intencions, en canvi, no busquen tant un resultat com una manera d’estar i d’actuar. Són més amables, flexibles i connectades amb el que realment necessitem en cada moment.

Per exemple, en lloc de proposar-nos “anar al gimnàs tres cops per setmana”, podem tenir la intenció de “cuidar el meu cos amb respecte”. Aquesta intenció pot prendre moltes formes i adaptar-se als dies bons i als dies més cansats.

Un inici d’any sense pressió
Gener ja és, per si sol, un mes exigent: fred, tornada a la rutina, menys llum i un ritme que s’ha de tornar a construir. Afegir una llista de propòsits estrictes pot fer que comencem l’any amb sensació de deute amb nosaltres mateixos. Les intencions, en canvi, ens permeten començar des d’un lloc més conscient i realista. Adoptar intencions no vol dir renunciar al creixement personal, sinó canviar la manera com l’afrontem. Vol dir escoltar-nos més i exigir-nos menys.

Intencions que acompanyen, no que castiguen
Una intenció pot ser tan simple com “vull viure amb més calma”, “vull escoltar-me millor” o “vull donar més espai a allò que em fa bé”. No cal escriure-les totes el dia 1 de gener ni complir-les a la perfecció. Les intencions són com un fil conductor que ens acompanya al llarg de l’any i que podem revisar, adaptar o fins i tot deixar anar. Quan ens equivoquem o ens desviem, la intenció no ens jutja; ens recorda cap on volem anar.

Menys control, més presència
Els propòsits sovint posen el focus en el futur: en el que serem o aconseguirem. Les intencions ens tornen al present: en com vivim avui. Aquest canvi de mirada ens ajuda a prendre decisions més coherents amb el moment vital que estem travessant. Començar l’any amb intencions és apostar per una relació més sana amb el temps, amb els objectius i amb nosaltres mateixos.

Una altra manera de començar
Potser aquest any no cal fer grans promeses. Potser n’hi ha prou amb escollir una o dues intencions que ens acompanyin, sense presses ni expectatives excessives. El gener pot ser un espai de pausa, d’escolta i de reorientació.

Menys propòsits i més intencions no és rendir-se, és cuidar-se. I potser, justament per això, és una manera molt més honesta i sostenible de començar l’any.

