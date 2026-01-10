Com ajudar els infants a recuperar rutines i horaris després de les vacances de Nadal

Les vacances de Nadal van de la mà d’horaris flexibles, àpats diferents, més pantalles, visites familiars i molta emoció. Tot això és positiu i necessari, però quan arriba el gener, tornar a la rutina pot resultar complicat, especialment per als infants. Recuperar horaris i hàbits requereix temps, paciència i acompanyament. Aquestes són algunes claus per a poder aconseguir-ho:
Tornar a poc a poc
Un dels errors més habituals és voler tornar a la rutina de cop. El canvi sobtat pot generar frustració, cansament i mal humor. És molt més efectiu fer-ho de manera progressiva: avançar l’hora d’anar a dormir uns dies abans de tornar a l’escola, recuperar àpats més regulars o reduir gradualment el temps de pantalles.
La importància dels horaris estables
Els infants necessiten referents clars. Tenir horaris previsibles per a llevar-se, menjar, fer deures i anar a adormir els dona seguretat i els ajuda a regular millor el descans i l’energia. Després de Nadal, tornar a marcar aquests horaris és essencial per a facilitar l’adaptació a l’escola i evitar el cansament excessiu.
Preparar el cos i la ment
El descans és fonamental. Dormir prou hores i amb qualitat ajuda els infants a concentrar-se, regular les emocions i afrontar el dia amb més calma. Crear un ritual abans d’anar a dormir —com llegir un conte, parlar del dia o escoltar música tranquil·la— pot ajudar molt a tornar a agafar el ritme.
Emocionalment, també és important parlar del retorn a l’escola. Escoltar com se senten, validar si estan cansats o poc motivats i explicar-los què vindrà els dona tranquil·litat i confiança.
Rutines clares però flexibles
Les rutines no han de ser rígides, sinó adaptades a cada infant i família. Un horari visual, una llista de tasques o petits recordatoris poden ajudar els més petits a saber què toca en cada moment del dia. Alhora, cal ser flexibles els primers dies i entendre que poden necessitar més temps per a adaptar-se.
Donar exemple
Els infants aprenen molt observant. Si els adults també recuperen rutines, horaris i hàbits saludables, els nens ho integren amb més facilitat. Acompanyar-los amb calma, sense presses ni retrets, és clau perquè la tornada a la rutina no es visqui com un càstig, sinó com un procés natural.
Celebrar els petits èxits
Cada pas compta: llevar-se sense protestar, anar a dormir abans, preparar la motxilla sols… Reconèixer aquests petits avenços reforça l’autoestima dels infants i els motiva a continuar adaptant-se.