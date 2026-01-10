La G2 de les Andbank GSeries obre, diumenge, el calendari de competicions de 2026

Escalfa motors la G2, que inaugura la temporada aquest cap de setmana per segon any consecutiu, i ho farà, finalment, el diumenge, 11 de gener. En previsió de la rufada i les copioses nevades que s’anuncien per al vespre del dissabte, els responsables de les Andbank GSeries han preferit posposar unes hores la segona cita del certamen, i traslladar-la al diumenge pel matí, prioritzant la seguretat dels pilots i el perfecte estat de la pista.
El Circuit Andorra – Pas de la Casa estrena el 2026 amb un elenc de més de 50 participants, en què destaquen diverses incorporacions que se sumen al campionat andorrà de gel amb motiu de la G2.
Nil Solans, protagonista a finals de desembre d’un retorn triomfal a la G1, defensa el liderat de la categoria reina acompanyat per un nou company d’equip, el pilot oficial de MotoGP, Àlex Rins, que pren el testimoni de Laia Sanz, en plena competició del Dakar.
Carlos Tatay, el pilot revelació l’any passat entre els Giand, reapareix amb Albert Llovera, mentre que Erik Faura i Marc Solsona estan cridats de nou a disputar igualment els primers llocs de la classificació.
La categoria Rally3, recent incorporada a les Andbank GSeries, rep el bicampió del ja extint Clio Ice Trophy, Antonio Otero, cap visible també de l’equip Puzzle Rent, on s’enquadraran aquest cap de setmana tots els Ford Fiesta Rally3 inscrits a la G2.
Pilots de la talla de Mikel Azcona o el vigent campió de la categoria Giand, Sito Español, que s’estrena amb un vehicle d’aquestes característiques, es disputaran el triomf entre els Kartcross.
Per la seva banda, Juan Antonio Conesa llueix, per primera vegada, els galons de líder que es va adjudicar a la primera cita de les Andbank GSeries 2025-2026 entre els competidors de la categoria Side by Side, tan prolífica com de costum, amb més d’una vintena d’inscrits per al diumenge.