Omar El Bachiri. Psicòleg

El menjar és com els diners, en si mateixos potser no donen la felicitat, però la seva utilització sí que ho fa, doncs amb ell succeeix exactament igual. Quan tenim fam i a sobre estem cansats, el fet d’ingerir els nostres aliments preferits (xocolata, pizza, hamburguesa, pasta, arròs, patata, cafè, infusió, etc.) ens provoca un moment d’eufòria i pau mental abismal. Ens sentim realitzats i mentre estem gaudint-los, ens despreocupem temporalment de qualsevol problema que puguem tenir.

Aleshores, és evident que menjar ens fa feliços i l’explicació la trobem en la repercussió dels aliments una vegada entren en el nostre organisme donat que, influeixen en la segregació de certs neurotransmissors i hormones, concretament, fan diana en el centre de recompensa cerebral (un conjunt d’estructures cerebrals). Això és així perquè menjar a banda de ser un plaer, també és una necessitat bàsica per a sobreviure, igual que el sexe ho és per a no posar fi a l’espècie i descansar ho és per a recuperar l’energia gastada. Així doncs, el menjar té més d’una funció, ja que, influeix directament en l’excitació sexual, la producció d’energia i en la inducció al descans, ningú pot negar que després d’un bon àpat i segons el moment del dia, el cos s’adorm.

Així mateix, el sabor i l’aroma dels aliments ens transporten en el temps i, per tant, mentre estem cuinant-los o menjant-los podem estar pensant en la nostra infància, les vacances viscudes en família, parella o amics. Estem centrats en el benestar i és que el plaer no només el tenim quan mengem, sinó, també mentre preparem el menjar o l’estem esperant asseguts a taula. Ens anticipen al seu sabor i només pensar en ell, se’ns desfà la boca i després, per la part de cuinar-lo, hi ha qui es relaxa o gaudeix cuinant per als altres, es preocupa que mengin bé i no els falti de res. Igualment, convé ressaltar que menjar és tan plaent que, la gent li fa fotos als aliments per a compartir-les a les xarxes socials i, així, mostrar la seva alegria.

