Lliuren el XIV Premi Carlemany a Jose López per l’obra “Abans no s’apagui”

Al centre de la imatge, Jose López amb l’estatueta com a guanyador d’enguany (SFGA)

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha lliurat aquest dimarts a la tarda el XIV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura a l’autor, Jose López, per la seva obra “Abans no s’apagui”. La gala del lliurament del guardó, que s’ha celebrat a la sala Unsquare d’Andorra la Vella, ha acollit els actors principals de la jornada: el premiat i el jurat de joves que l’ha proclamat guanyador.

Mònica Bonell ha destacat que han estat nou joves dels diferents sistemes educatius els qui han acabat escollint l’obra guanyadora. “És fàcil entendre per què “Abans no s’apagui” ha estat escollida vencedora: perquè els interpel·la i els parla sense embuts. Aquest és justament l’esperit del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura: premiar obres que dialoguin amb les noves generacions, que sacsegin els lectors joves, que els facin créixer”, ha afegit la titular de Cultura.

El jurat juvenil d’enguany ha estat format per nou estudiants d’entre 14 i 16 anys: Maria Lladós, Laura Padró i Aina Viladrich, del Col·legi Sagrada Família; Martina Hormigo, Irene Añon i Laia Trilla, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp; i Esteve Graell, Erika Font i Vaitea Foix, del Liceu Comte de Foix.

Tots ells han estat assessorats per un consell lector, que en aquesta edició ha estat format per l’editora Glòria Gasch, per les escriptores Maria Carme Roca i Laia Aguilar, i per les professores Magda Balaguer (Col·legi Sagrada Família), Mireia Nogué (Liceu Comte de Foix) i Carmen Pegalajar (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp). El consell lector ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes, sobre els trenta-dos originals presentats, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.

De manera prèvia a l’entrega del premi, Jose López ha participat en la presentació del llibre als mitjans de comunicació, on ha explicat part de la sinopsi de l’obra, una novel·la que combina reflexions profundes sobre l’amor, la identitat i l’art amb escenes plenes de vitalisme, concerts, nits de festa i moments de solitud davant la immensitat del paisatge.

“El que més il·lusió m’ha fet de rebre aquest premi és que el jurat està format per adolescents, que són el públic objectiu del llibre. Saber que han escollit la novel·la pel simple fet que els ha agradat la història, sense tenir en compte altres variables, és molt gratificant”, ha explicat l’autor.

Per la seva banda, l’editora Glòria Gasch ha destacat que “fins a la data tots els Premis Carlemany han estat reeditats i no hi ha més clar exemple que aquest de l’èxit que té el Premi. De fet, enguany hem pogut veure a les pantalles d’arreu d’Espanya d’adaptació al cinema de ‘Wolfgang (extraordinari)’, de Laia Aguilar, guanyadora del guardó el 2016”.

El Premi Carlemany per al Foment de la Lectura està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62, a través del segell Columna Edicions, i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats per l’Executiu i aquest grup editorial.