Lita Cabellut i Maseda posen l’accent en el retrat com a espai de reflexió en nova mostra de la sala d’exposicions del Govern

La Sala d’Exposicions del Govern presenta, en col·laboració amb la galeria ArtLab Andorra, ‘[Referents]. Lita Cabellut + Maseda’, una mostra comissariada per Eloy Martínez de la Pera, que proposa una trobada amb vint personatges fonamentals de la història contemporània a través del diàleg creatiu entre els dos artistes. L’exposició, inaugurada aquest vespre de dilluns i que es pot visitar fins al 27 de juny, presenta el retrat com a espai de reflexió gràcies a figures contemporànies que han deixat una empremta significativa en la memòria col·lectiva, ja sigui en els àmbits cultural, social, polític o científic.
La mostra no proposa un relat cronològic ni una revisió històrica, sinó una selecció de presències que, vistes des del present, continuen interpel·lant. A l’espai expositiu, els retrats es barregen i s’enfronten i cada obra remet tant al personatge retratat com als valors que travessen el seu llegat —dignitat, llibertat, justícia, lucidesa o imaginació— i “convida el visitant a tornar a mirar i a repensar qui som i cap a on volem anar”, assenyalen els responsables de la mostra. Tot i treballar des de llenguatges plàstics molt diferents, Cabellut i Maseda comparteixen una mirada intensa i profundament personal.
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat durant la inauguració que més enllà dels noms que tots els assistents poden reconèixer, aquesta exposició recorda que, darrere de cada retrat, hi ha una història de vida i uns valors que continuen interpel·lant avui dia. “En un moment com l’actual, en què convivim amb una allau constant d’imatges, propostes com aquesta ens recorden la importància de recuperar el temps de l’observació; d’aturar-nos davant d’una obra i deixar que ens parli”, ha explicat.
Els artistes
Lita Cabellut (Sarinyena, Osca, Espanya, 1961), artista establerta als Països Baixos i una de les pintores amb més projecció internacional, desenvolupa una pràctica centrada en la recerca de connexió emocional amb l’ésser humà. Cabellut construeix els seus retrats a partir de la matèria pictòrica, el color i la textura, manipulant la superfície del llenç fins a convertir-lo en un espai de fragilitat i resistència on cada esquerda i cada veladura revelen la dimensió humana del personatge. Les seves sèries aborden la condició humana i la capacitat de transformar el dolor en bellesa, i la seva obra forma part de col·leccions privades i museus internacionals d’art contemporani.
Per la seva banda, Marco Maseda (Castelló, Espanya, 1977) és un artista que ha desenvolupat una trajectòria marcada per una figuració amb influències urbanes, en la qual el retrat esdevé una eina d’exploració emocional i d’intervenció crítica sobre la imatge. Des dels primers treballs a la seva ciutat natal fins a pintar en murs i espais icònics de ciutats com Nova York, Dubai o Madrid, el seu llenguatge s’ha consolidat a través d’intervencions com l’escriptura de grafismes, neons vibrants, ombres artificials o taques de color deliberades, alterant la imatge per a conduir-la cap a una lectura contemporània.
Activitats complementàries
Paral·lelament a l’exposició s’ha previst un programa d’activitats relacionades amb la temàtica de la mostra, amb l’objectiu de difondre el contingut i d’introduir els visitants en l’essència dels artistes. Entre les quals, destaquen les visites guiades a la mostra, la projecció de diversos llargmetratges o altres activitats vinculades a la música i les arts plàstiques. Es poden consultar totes les activitats en aquest enllaç.
L’exposició es podrà visitar de forma gratuïta del 30 de març al 27 de juny de 2026, de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Totes les activitats són gratuïtes amb reserva prèvia obligatòria. Per a més informació i reserves, es pot contactar al 880677 o a acciocultural@govern.ad.