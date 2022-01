Màxima igualtat a les GSeries 2022

Raul Ferré (GIAND), Pierre Paul Baltolu (2RM – Clio ICE Trophy), Jose Roger (SBS) i Maxime Emery (ICE Gladiators) van aconseguir el triomf en les seves respectives categories al segon meeting (G2) de les GSeries 2022.

El meeting es va disputar a la pista (impecable pista) del Circuit Andorra amb temperatures que van rondar els -10° en bona part de la tarda-nit. Una temperatura ideal per a la pista de les instal·lacions andorranes i una mica menys agradable per als qui van viure in situ les diferents mànegues d’aquesta G2.

La present edició de les GSeries arriba a l’equador del certamen amb la rivalitat al màxim en les diferents categories. Així per exemple, en els dos meetings disputats de la categoria regna (GIAND), tan sols Christine Giampaoli ha obtingut repetir al podi parcial. La pilot italiano-canària ens va comentar que”vaig arribar a participar en la primera prova d’aquest campionat sense una idea preconcebuda del que podia ser. Al final vaig pujar al podi i avui, en un traçat, que potser m’ha agradat més, he assolit repetir. Sens dubte és molt divertit”.

A la categoria de 2RM, tot i que hi ha hagut dos pilots (Baltolu i Lannepoudenx) que han aconseguit trepitjar el podi del Circuit Andorra, les diferències s’han escurçat de manera notòria a les posicions de podi. Lannepoudenx i Di–Fante estan empatats a 65 punts i a tan sols 6 punts del líder.

Entre els SBS i els ICE Gladiators els liders, José Roger i Maxime Emery, semblen sòlids. No obstant això, les posicions de podi estan molt disputades. Els campions respectius (Yann Le Potier i Cristian España) que defensen títol encara no han dit la seva última paraula en aquest 2022.

La meteorologia segueix del costat de les GSeries 2022

Malgrat que les temperatures van estar sempre per sota de zero, el sol va lluir amb força i l’absència de vent van fer que l’ambient fos agradable, sobretot durant les hores centrals del dia. Quan el sol va desaparèixer (al voltant de les 18.15 hores), la temperatura va baixar de manera radical (10°), una cosa habitual a gairebé 2500 metres d’altitud.

GIAND . Raul Ferré presenta candidatura al títol

L’inici de la G2 va fer pensar que seria una continuació de la setmana anterior. Nil Solans va dominar la tanda lliure, encara que és cert que amb menys facilitat que en l’ocasió anterior. Raul Ferré es deixava veure prop del líder mentre que Giampaoli i “Sito” no perdien la referència dels més ràpids.

En la continuació (mànega qualificativa) va ser quan Raul Ferré va trencar el guió i va marcar la volta ràpida (54″316) i es va situar al capdavant de la classificació de la suma de les 4 voltes disputades (3’40”504), deixant a Nil a més de 6 dècimes.

La Final A, a priori amb Nil Solans com a clar favorit, tampoc va tenir el desenvolupament esperat. En els primers compassos de la final va ser superat per una Giampaoli que en la qualificativa no va estar massa afortunada i un Tutumlu que d’aquesta manera es deixava veure en la seva tornada al traçat del Pas de la Casa.

La Final B va tenir un desenllaç incert fins al final. La lluita entre els dos joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra (Ferré i Sito) va centrar l’atenció de tots els presents en la pista del Port d’Envalira. Ferré va prendre el comandament des de la sortida, però no va poder desfer-se del llast que suposava el seu contrincant. Anaven passant les voltes i en algun moment, sobretot en les zones més tècniques, Sito llimava diferències, però en les zones ràpides era Raul qui marxava. Una vegada travessada la línia d’arribada, Ferré ens comentava: “Avui el GIAND s’ha comportat com jo vull. Hem guanyat encara que no ha estat fàcil. Sito sempre ha estat una amenaça. Avui he gaudit molt, tot ha sortit bé”. Per la seva part Sito es mostrava decebut, aquest era el seu comentari: “No ha pogut ser. En un moment que Raul ha tingut una lleugera distracció, estava massa lluny per intentar alguna cosa. Ens falten unes dècimes per tenir opció al triomf. Ho seguirem intentant”.

2 Rodes Motrius (2RM) – Clio ICE – Trophy. Baltolu triomf i nou líder de la categoria.



En aquesta G2, els 2RM van tenir al pilot francès Pierre Paul Baltolu com a gran dominador. Va marcar la millor volta en la QP, va ser l’únic a baixar de 59″ (58″387) i va superar en més de 2″ a Romain Di–Fante, guanyador de la G1, en la suma dels cronos de les quatre voltes disputades.

Tampoc va tenir massa problemes per imposar-se en la Final A, la que va disputar, a Fernando Navarrete. D’aquesta manera va aconseguir la màxima puntuació i situar-se al capdavant de la classificació provisional de la categoria.

En la Final B, Dylan Dufas i Mathieu Lanneppoudenx, que al final van acompanyar a Baltolu en el podi, van ser els protagonistes d’una espectacular lluita que va durar diverses voltes i que al final es va resoldre amb un avançament de Dufas, fregant el límit del permès.

Abans d’iniciar la segona mànega del Clio ICE Trophy, Josep M. Ferrer (Responsable d’Alpine Racing) ens feia a les següents reflexions: “Estic molt més tranquil que la setmana passada, vam superar el primer meeting i durant aquests dies hem intentat solucionar els detalls que en la primera experiència no van sortir com esperàvem. Els problemes que van tenir diversos pilots a la sortida, amb lleuger pendent cap a dalt, era potser el que més em preocupava. Al final vam pensar, d’acord amb els organitzadors del certamen, que el més fàcil era fer la sortida llançada. Una solució que, de manera transitòria, es va posar en pràctica a la G1″.

També ens va donar la seva opinió sobre el canvi de traçat: “No és una cosa que em preocupi massa, s’alenteix una mica el ritme en una part del traçat que normalment és molt ràpida. Les condicions són les mateixes per a tots els pilots, el que millor sàpiga jugar amb el gas serà el més ràpid”.

Salta a la vista que el responsable d’Alpine Racing no ha perdut un àpex del seu optimisme inicial: “Tot el contrari, a França els pilots en general es continuen mostrant molt interessats en les GSeries, fins al punt que, si en els últims meetings Alex Bercianos té places disponibles, podrien ser 15 o 16 els pilots que participarien en les proves al volant d’un Clio Rally5″.

Side by Side. José Roger continua sumant de 40 en 40.



José Roger va tornar a dominar amb claredat la G2 entre els SBS. Una vegada més va aconseguir la màxima puntuació (40 punts) i se situa com a líder destacat de la categoria. Encara que també és cert que, amb el retorn a la competició de l’actual campió Yann Le Potier i les excel·lents prestacions de Joan Gil i del nouvingut Joel Font, encara queden moltes emocions fortes per viure en la fase decisiva del certamen.

ICE Gladiators. Maxime Emery deixa sense opcions als seus rivals.



En la segona cita dels motards al Circuit Andorra, el veterà pilot francès (Maxime Emery) ha saldat amb el triomf totes les seves sortides a pista. Des dels entrenaments oficials fins a la segona de les carreres disputades ha mantingut a ratlla als seus rivals.

La lluita per les restants posicions del podi ha estat entre dos pilots de la Federació Motociclsta d’Andorra (FMA). El campió 2021 de l’especialitat (Cristian España) i Jordi Duedra. En les dues carreres disputades d’aquesta G2, Duedra ha superat a España i ha reduït diferències en la lluita pel subcampionat. El títol sembla tenir nou amo, tot i que queden 100 punts en joc.

Després de la disputa dels dos primers meetings de les GSeries 2022 arriba el “break”, gairebé obligat, per deixar en perfecte estat les mecàniques de cara a afrontar en les millors condicions la recta final del campionat.

L’activitat competitiva tornarà al Circuit Andorra el dissabte (dia 29) en la qual es disputarà la G3 i en la qual amb tota seguretat es confirmaran algunes posicions dels podis finals.