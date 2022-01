Bartumeu Gabriel i Íria Medina assoleixen la seva millor carrera de gegant amb 34 i 47 punts

S’ha disputat a Kronplatz una doble cita de gegant corresponent als Nacionals de Geòrgia. Han format part Bartumeu Gabriel, Xavi Cornella i Íria Medina.

Gabriel ha estat 19è amb 2.27.05, a 2.03 del vencedor, el lituà Andrej Drukarov (2.25.02), i amb 34 punts FIS que milloren els seus actuals 39.13. Així mateix, Cornella ha finalitzat en la 38a posició a 5.43.

En la cursa femenina, Íria Medina ha estat 13a a 2.72 de la guanyadora, la nord-americana Ava Sunshine Jemison. Medina ha aconseguit millorar punts FIS gràcies als 47 que ha marcat aquest diumenge, que milloren els seus actuals 52.29.

Da Cruz 9è a la FIS de Baqueira

Mario Da Cruz ha començat el seu periple de competicions de les pròximes setmanes i ho ha fet amb la 9a posició a la cursa FIS de Baqueira, disputada aquest diumenge.

L’andorrà, que a la classificatòria marcava el 6è millor temps, ha aconseguit la 9a posició final en quedar-se en quarts de final de les fases finals.

Ara Da Cruz marxarà a Àustria, per disputar els dies 22 i 23 de gener les dues Copes d’Europa d’SBX. A partir d’aquí, la previsió és que viatgi a Isola 2000, on els dies 26 al 28 també estan previstes altres dues Copes d’Europa i FIS júnior.

Més tard, els dies 2 i 3 de febrer, l’andorrà competirà a la Replúbica Txeca, on hi haurà altres dues Copes d’Europa a Dolni Morava, i on continuarà perquè els dies 5 i 6 correrà el Nacional txec, FIS i FIS júnior.

Els joves, a Prapoutel 7 Laux

D’altra banda, aquest diumenge també s’ha disputat a Prapoutel 7 Laux un eslàlom corresponent a les curses CIT Arnold Lunn World Cup. Pere Cornella ha estat 6è, mentre que Adrià Prats ha millorat punts.

Cornella ha estat 6è a 2.55 del guanyador, el francès Mats Girard, que ha vençut amb 1.37.91. En la 7a posició ha finalitzat Lluís Torres, a 2.76, i amb 99.66 punts, millorant per molt poc els seus actuals 100.19.

Per la seva part, Adrià Prats ha estat 19è a 5.88 i amb 122.92 punts, millorant els actuals 170.52. Ferran Torres, per últim, ha estat 20è a 6.14. No ha finalitzat la primera mànega Eric Ebri, i la segona Cerni Gil.