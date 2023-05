Descobreix aquests quatre consells per a cuidar el cabell a la primavera i lluir una cabellera sana

Una dona amb un cabell saludable (El Corte Inglés)

La primavera ja fa dies que ha aterrat a les nostres vides i som moltes les que acollim la temporada amb unes ganes irresistibles de cuidar-nos. Aquest ‘renéixer’ que ens proposa l’estació és una oportunitat única per a dedicar-li les manyagues a la nostra cabellera que es mereix i prevenir la caiguda estacional. Heus aquí algunes claus per a cuidar el cabell a la primavera.

Què li passa al cabell amb la primavera?

La petjada de l’hivern

El cabell aterra a la primavera amb els danys que arrossega de l’hivern, per l’abús de les eines de calor i l’impacte del fred i els fenòmens meteorològics propis dels primers mesos de l’any. A més, el contrast de les baixes temperatures a l’exterior i la calor dels interiors per l’abús de la calefacció suposen un perillós tàndem per a la salut capil·lar de la nostra cabellera. Així, podem arribar a la primavera amb un cabell deshidratat, fràgil, aspre i sense vida.





L’astènia primaveral

A la primavera, la pujada de les temperatures, l’increment de les hores de llum, el canvi horari o l’esclat de l’al·lèrgia fomenten l’aparició de l’astènia primaveral. Encara que els seus signes més representatius siguin el cansament, la fatiga, la falta d’energia o la irritabilitat, aquest trastorn també pot tenir un impacte en la nostra salut capil·lar. I és que, com assenyala el doctor Alberto Sánchez d’Hospital Capil·lar, aquestes alteracions en les temperatures i en la pressió atmosfèrica, influeixen en un augment de l’estrès psíquic i físic “augmentant la inflamació en el bulb capil·lar i produint, en conseqüència, una minimització de la seva capacitat de creixement, passant a una fase de caiguda”.

Parlem de l’efluvi telogen, un procés reversible d’uns tres mesos de durada que accelera el cicle de renovació del cabell: els fol·licles pilosos es mantenen en repòs i així el cabell perd lluentor, queda afeblit i opac. En aquest moment, se supera la mitjana de 50-100 cabells que es perden/cauen al dia i, per tant, parlem d’«alopècia». És important destacar que si la pèrdua es cronifica en el temps, és fonamental visitar a un especialista que ens presenti el nostre diagnòstic.

Però no només això: l’al·lèrgia denominada pol·linosis estacional aconsegueix inflamar més l’organisme, “activant unes cèl·lules blanques específiques denominades eosinòfils”, explica el doctor Alberto Sánchez.





Claus per a cuidar el cabell durant la primavera

La primavera és un moment indispensable per a cuidar la nostra cabellera: l’espai temporal perfecte per a reparar la fibra dels danys de l’hivern i de l’agressió que patirà a l’estiu (per la radiació solar i la seva combinació amb la sorra, el salnitre i el clor).





Amb aquests quatre hàbits que ens indica Hospital Capil·lar, podràs millorar la salut capil·lar:

1. Garanteix una impecable rutina de rentada

Quantes vegades ens hem de rentar el cabell? L’especialista d’Hospital Capil·lar recomana que sigui de tres a quatre vegades a la setmana, per a garantir l’alliberament del residu que genera el cuir cabellut. A més, és important que apostem per xampús que respectin la barrera capil·lar amb un pH concorde al nostre, i que els condicionadors i sèrums siguin uns habituals en la nostra rutina de cabellera. Així, podrem prevenir el trencament de la fibra i l’efecte frizz (i, per tant, recórrer a les eines de calor).

2. Hidratació, si us plau!

Millorar l’arribada de nutrients al nostre cuir cabellut és clau per a optimitzar la salut de la fibra capil·lar i restaurar els fol·licles. Recordem els danys que arrossega de l’hivern i que les altes temperatures ja es comencen a notar a la primavera: els raigs solars penetren a les cutícules, i ressequen la cabellera.

3. Alliberat de les eines de calor!

Si a l’hivern, el fred i la humitat fan gairebé impossible prescindir d’assecadors o planxes, a la primavera és diferent. Les altes temperatures ens conviden a assecar la cabellera a l’aire lliure, utilitzant cosmètics de styling que aconsegueixin el millor acabat i evitin l’encrespament. Si ets molt d’assecador, es recomana utilitzar-ho a la mínima potència o amb l’aire fred, o també pots limitar el seu ús a la missió de «llevar la humitat».

4. El cabell també «menja»

Seguir una dieta sana i equilibrada i beure dos litres d’aigua al dia és recomanable per a tot, també per a la salut capil·lar. El doctor Sánchez recomana oligoelements i aliments rics en ferro, zinc, i vitamines del grup B i C. Prescindir d’ells podria aguditzar la caiguda estacional i llevar-li lluentor i energia a la teva cabellera.





Per bellezactiva.com