Martí Segarra s’imposa en el CSN de Primavera al Cerdanya Equestrian Center

El genet andorrà Martí Segarra ha assolit aquest cap de setmana una destacada victòria en el concurs CSN de Primavera celebrat al Cerdanya Equestrian Center, imposant-se en la prova d’1,00 m amb el cavall Parce. Segarra va aconseguir la primera posició amb un recorregut net i un temps de 54.71 segons, en una competició amb 49 participants, confirmant el bon moment de forma de l’equitació andorrana.
La representació andorrana també va comptar amb una altra actuació destacada gràcies a la genet Clàudia Royo, que va finalitzar en una meritòria 5a posició muntant Havaiana, dins la mateixa prova.
Des de la Federació Andorrana d’Hípica (FAH) es vol felicitar ambdós genets pels excel·lents resultats i per continuar portant el nom d’Andorra a les primeres posicions de les competicions.