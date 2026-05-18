L’Skål Club d’Andorra celebra els 40 anys del Museu Casa d’Areny-Plandolit amb una visita exclusiva

L’Skål Club d’Andorra ha commemorat el 40è aniversari del Museu Casa d’Areny Plandolit amb l’organització d’una visita exclusiva a aquest espai emblemàtic del patrimoni andorrà. La trobada va comptar amb la participació especial de Carolina d’Areny-Plandolit, una de les darreres persones que va habitar la casa abans que la família cedís l’edifici al Consell General, que posteriorment el va convertir en museu.
La comitiva de l’Skål Club d’Andorra també va ser rebuda pel conseller de Turisme i Dinamització del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta, que va donar la benvinguda als assistents i va destacar Ordino com un dels destins turístics més importants d’Andorra.
Serracanta també va remarcar la importància que professionals del sector com els “skalegues” actuïn com a ambaixadors del país i ajudin a donar visibilitat als espais patrimonials, culturals i turístics davant de futurs visitants.
El conseller es va sumar igualment al petit homenatge que l’entitat va voler dedicar a Carolina d’Areny-Plandolit durant la jornada.
El president de l’Skål Club d’Andorra, Joaquim Barceló, va destacar la importància d’organitzar aquesta trobada per a “homenatjar un dels espais patrimonials i turístics més emblemàtics del país, que representa de manera molt clara la història d’Andorra”.
Barceló també va remarcar que iniciatives com aquesta formen part de les diferents activitats que impulsa regularment l’entitat amb l’objectiu de generar sinergies, networking i cohesió entre els professionals del sector turístic del país, tot afavorint la relació entre els diferents àmbits i sensibilitats que formen part del turisme andorrà.
Gràcies a la col·laboració de Museus d’Andorra, els “skalegues” i amics de l’associació van poder gaudir d’una visita guiada exclusiva i gratuïta a l’interior del Museu Casa d’Areny-Plandolit.
La jornada va tenir un component especialment emotiu amb la presència de Carolina d’Areny-Plandolit, que va compartir records, anècdotes i vivències personals de les darreres dècades en què la casa encara estava habitada, entre finals dels anys setanta i principis dels vuitanta.
A més del seu vincle familiar amb la casa, Carolina d’Areny-Plandolit ha estat durant molts anys una figura molt vinculada al món del turisme del país, especialment al sector de l’esquí, i també una membre destacada i molt activa de l’Skål Club d’Andorra.
Les seves aportacions van complementar les explicacions del guia del museu i van permetre als assistents descobrir una mirada molt més íntima i humana d’un dels espais històrics més singulars del Principat.
Un cop finalitzada la visita, els participants també van assistir a la Fira del Vermut de la Cortinada, completant així una jornada marcada per la cultura, el patrimoni i la promoció turística del país.