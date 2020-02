La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol , no vol sentir a parlar de convocar un nou concurs per a l’ adjudicació del casino i afirma que és de justícia que la infraestructura es construeixi a la capital, recordant que les propostes guanyadores s’emmarcaven a la seva parròquia.

“Si finalment no pot ser aquest de Jocs S.A., hi ha un segon i hi ha un tercer. Per tant, de cap manera puc admetre ni entendre que això s’hagi de suspendre i tornar a convocar un altre concurs”, critica la cònsol major.

Marsol espera aviat una explicació per part del Govern i afirma que la plaça del Poble no ha estat mai el problema. Diu que “no vull contradir al ministre Jover, no sé com han presentat el projecte. Jo em remunto al de fa un any i mig. Allà el problema no era la plaça del Poble, per tant em sorprèn que continuï sent aquest el problema”.



La connexió segons la cònsol estava en aquesta ocasió prevista; per tant, insisteix que aquest no pot ser l’escull que impedeix atorgar la llicència. “Tinc entès que la connexió hi era ara. Tot i que al primer moment no… I em consta per part de l’edifici afectat i per part dels promotors d’aquest casino. Per tant, em sorprèn que hi torni a haver aquest problema”, insisteix.

El projecte rebutjat pel Consell Regulador oferia una molt bona oportunitat segons la cònsol major per a la parròquia connectant la plaça del Poble amb l’avinguda Meritxell, vencent el desnivell de Prat de la Creu amb el centre d’Andorra la Vella. Ara s’ha obert el termini de dos mesos per presentar recurs al CRAJ.