La formació sobre disseny de videojocs que ha organitzat per tercer any consecutiu la Universitat d’Andorra en el marc del Saló del Videojoc i Internet ha posat a prova la creativitat i originalitat dels joves participants, que han desenvolupat i presentat sis idees de jocs. El taller, que ha tingut una durada de 10 hores repartides entre dijous i divendres, ha tingut enguany un component més pràctic i el treball s’ha fet en equip i amb tècniques de ludificació per motivar la implicació dels estudiants.

Un total de 34 participants, tant del bàtxelor en Informàtica de l’UdA com del DEP en Microinformàtica i xarxes del Centre de Formació Professional d’Aixovall, han concebut en grup una idea i han creat un document de disseny de joc (Game Design Document), en el qual han hagut d’explicar l’eslògan i la història del joc, els objectius, els elements, l’art i les mecàniques del joc, etc.

Els estudiants han desenvolupat projectes que anaven des d’un joc basat en tirades aleatòries de daus fins a conflictes entre mons fantàstics o històries medievals en les quals el jugador havia de demostrar que no era un assassí. També s’han presentat jocs de supervivència, un d’ells com a conseqüència d’una guerra i un altre basat en la cerca d’un substitutiu de les vaques per assegurar el futur de la humanitat. Finalment, el treball més ben valorat ha estat el titulat “What I’m gonna feel today”, que no era un joc lúdic sinó un serious game, centrat en els problemes emocionals dels adolescents. El disseny de la proposta ha anat a càrrec dels estudiants Marcos Amorim, Iria Moreno, Tània Prats i Paulo Gonçalves.

La formació ha estat impartida pel dissenyador i desenvolupador de videojocs, Xevi del Egido, i el coordinador del màster de creació de videjocs de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enric Martí, que han destacat molt positivament la implicació, la creativitat i l’esforç que han demostrat tots els participants a l’hora de pensar i argumentar les seves idees de jocs. L’àmbit dels videojocs és una matèria que ja forma part dels continguts del bàtxelor en Informàtica, tot i que amb el nou pla d’estudis d’aquesta titulació, que s’engega el curs vinent i que elimina el concepte d’assignatura, es reforçaran les competències en aquest àmbit amb un seminari específic.

La formació d’aquest dijous i divendres s’emmarca dins de les activitats prèvies de l’onzè Saló del Videojoc d’Andorra Telecom, que tindrà lloc del 28 de febrer a l’1 de març a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany.