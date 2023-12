Mario da Cruz no entra a les finals de la Copa del Món de les Deux Alpes

El rider andorrà, Mario da Cruz, abans d’un entrenament (Rfedi / FAE)

La Copa del Món de boardercross de les Deux Alpes (França) s’ha pogut disputar aquest diumenge després del canvi de programa obligat per les condicions del temps. Mario da Cruz, que lluitava per intentar aconseguir una bona qualificació, no ha pogut tancar la cursa en caure.

Tot i que es troba perfectament, l’andorrà ha patit una caiguda que l’ha deixat fora de tota possibilitat d’aconseguir un bon crono en la sessió de qualificació. Da Cruz no va poder entrenar al llarg de la setmana sobre la pista en trobar-se malament, i avui diumenge ha tingut dues baixades prèvies per a entrenar en el circuit.

Finalment, a les qualis, l’andorrà ha caigut i no ha pogut continuar. Ara el repte és Cervinia, els dies 15 i 16 de desembre, en una nova cita de la Copa del Món, la segona del curs actual.