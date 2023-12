Caminal millora punts FIS a Val Gardena

L’esquiadora andorrana, Jordina Caminal (FAE)

Aquest diumenge hi ha hagut doble sessió per a l’equip femení de velocitat desplaçat a Val Gardena (Itàlia), amb Jordina Caminal, que ha estat 8a i 5a en els dos descensos disputats, i Clàudia Garcia, que ha acabat 38a al primer, mentre que no ha pogut acabar el segon. A més, Caminal rebaixarà una mica els punts a la disciplina. En homes, Pere Cornella ha disputat un descens FIS.

Jornada llarga per a l’equip femení, que ha disputat dos descensos FIS a Val Gardena. Al primer, Caminal ha estat 12a amb +2.40 respecte a la guanyadora, la suïssa Elena Sanna Stucki (1.32.22). En aquest descens, l’andorrana ha marcat 64 punts FIS, millorant lleument els actuals 65,75 actuals.

Per la seva part, Garcia ha finalitzat 38a a aquest primer descens, amb +4.60 a una cursa en què han finalitzat 113 esquiadores.

Al segon descens, Caminal ha millorat la seva prestació amb la 5a posició, amb +1.54 respecte a Stucki, que ha tornat a ser la vencedora, ara amb 1.31.04. En aquest descens, Caminal ha marcat 54 punts FIS, amb la qual cosa juntament amb els 64 del descens del matí, millorarà els actuals 65.75 en la pròxima llista de la FIS.

Per la seva part, Clàudia Garcia no ha pogut completar la baixada del segon descens en patir una caiguda, tot i que sense conseqüències.





Una cursa per als homes, amb Pere Cornella

Si en dones, avui diumenge, s’han disputat dues curses de descens, per contra, en homes, només n’ha tingut lloc una. En ella, Pere Cornella ha marcat un crono de 1.32.98, a 4.49 del millor registre, de l’austríac Mathias Fernsebner, que ha guanyat amb 1.28.49. Cornella ha estat el 72è a una cursa amb 148 participants.





Medina debuta amb bones sensacions al gegant FIS de Mayrhofen

A Mayrhofen (Àustria), avui diumenge sí s’ha pogut disputar un gegant FIS, amb la presència d’Íria Medina, que ha estat 27a. L’andorrana, que estava fent una bona segona mànega, ha comés una errada que l’ha fet perdre molt temps, tot i que en l’equip ha quedat un bon regust pel plantejament final.

Després de la intensa nevada que va impedir la realització del primer gegant de dissabte, avui sí les condicions han permès la celebració de la cursa. Medina ha acabat 27a (+3.26) després d’una bona segona mànega en la qual, però, ha comés una errada que l’ha obligat a remuntar i l’ha fet perdre molt temps.

A la primera mànega, Medina havia acabat amb +1.66 però entrava entre les 30 primeres. A la segona, tot i la bona baixada, l’errada l’ha condicionat.





Dilluns es disputa un segon gegant FIS a la mateixa estació

Josh Alayrach, entrenador: “Molt bona cursa pel fet de treure els nervis. A la primera mànega estava una mica nerviosa, amb dubtes, i no ha estat la millor mànega però ha entrat en les 30 i ha estat bé. La segona ha estat molt millor, amb un bon esquí, però ha comés una errada i ha hagut de remuntar i ha perdut molt temps. Positiu perquè hem acabat el dia amb bones sensacions, tot i que l’errada ens ha deixat fora”.