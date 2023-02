Maria Lanau amb ‘Desig. Un Tramvia’ i l’adaptació d’un dels clàssics d’Steinbeck, a la 62a Temporada de teatre

Presentació de la 62a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella (AndorraCapital)

Desig. Un Tramvia i Les raisins de la colère són els dos muntatges que conformen la nova Temporada de teatre a Andorra la Vella, que arriba a la 62a edició i que en aquesta ocasió es desenvolupa sense el cartell de Sant Julià de Lòria (el cicle s’organitza de manera conjunta des de 1993 entre les dues parròquies), ja que en aquesta ocasió no pot programar representacions a causa de l’incendi del novembre passat que va afectar greument el Centre de congressos lauredià.

El cartell d’Andorra la Vella aposta, aquest hivern, per dos muntatges intimistes i que adapten dos grans clàssics. En primer lloc, el dijous 2 de març (20.30 h) es representarà al Teatre comunal Desig. Un Tramvia, una obra que sota la direcció del dramaturg i director Paul Berrondo presenta una adaptació d’Un tramvia anomenat desig, de Tennessee Williams. Entre l’elenc destaca l’actriu andorrana Maria Lanau, que tracta qüestions com les violències masclistes, la salut mental o els prejudicis de les classes socials al costat d’Iván Hermés, Cristina Brondo i Sergi Matamala.

La mateixa Lanau, present avui dimarts a la presentació de la Temporada, ha expressat la seva alegria per tornar a actuar al país i per fer-ho, per primer cop, al Teatre comunal. L’actriu, que va ser pregonera de la Festa Major d’Andorra la Vella del 2017, ha assenyalat que Desig. Un tramvia ofereix una visió renovada de l’obra de Tennessee Williams tot i mantenir-ne l’essència.

La segona cita tindrà lloc el dijous 20 d’abril (20.30 h), també al Teatre comunal, amb l’adaptació que fa Xavier Simonin del text Les raisins de la colère de John Steinbeck. Es tracta, de fet, de la primera adaptació teatral que s’ha fet d’aquesta obra, essencial en la història i la literatura americanes, i que tracta qüestions tan actuals com el desastre ecològic, la crisi econòmica, la migració i la violència social.

L’espectacle, que arriba a Andorra la Vella amb la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra i el suport de la representació del Copríncep francès, és bilingüe i barreja el francès i l’anglès i combinació la interpretació amb la música en directe.

Jérôme Vinolas, en representació de l’Ambaixada de França a Andorra, ha explicat que per a apropar la cultura als joves del país s’han programat trobades entre escolars i la companyia i també tarifes preferencials per al col·lectiu.

El conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, ha ressaltat que el cartell d’aquest nou cicle “ofereix molta qualitat i propostes atractives”.

Les entrades, a un preu de 20 euros, ja s’han posat a la venda i estan disponibles tant al lloc web habitual (andorralavella.ad/entrades) com al Centre cultural La Llacuna i a l’Oficina de Turisme de la plaça de la Rotonda.





Un Festival de Pallasses itinerant i en espais públics

D’altra banda, aquest dimarts s’han donat a conèixer les dates del proper Festival de Pallasses d’Andorra (FIPA), que se celebrarà del 4 al 6 de maig amb Pepa Plana com a directora artística. Properament es presentarà el cartell amb les pallasses que formaran part d’aquesta edició que, de nou, té per objectiu tornar a portar les millors artistes del seu camp a Andorra la Vella.

El conseller de Cultura ha avançat que en aquesta ocasió es planteja un format diferent i, amb l’objectiu d’apropar més el festival al públic, alguns dels espectacles seran itinerants i es representaran en diversos espais públics de la parròquia. I malgrat que el FIPA s’adreça principalment al públic adult, també es programaran xous adreçats a infants i famílies.

Les entrades ja estan a la venda a andorralavella.ad/entrades