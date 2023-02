La Biblioteca Pública del Govern recupera nivells d’ús i usuaris previs a la pandèmia

Biblioteca Pública del Govern (SFGA)

El 2022 ha estat l’any de la recuperació dels nivells d’ús habituals de la Biblioteca Pública del Govern. El servei va rebre un total de 25.550 usuaris durant tot l’any passat, el que representa unes xifres similars a les assolides abans de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19 el 2020. Durant el 2022, s’han realitzat un total de 11.826 préstecs de llibres, 2.327 de documents audiovisuals i s’han fet un total de 316 carnets nous, arribant a la xifra de 10.435 lectors inscrits. Així ho reflecteix el resum de l’activitat de l’Àrea de Lectura Pública i de la gestió de la Biblioteca Pública.

La mitjana d’assistència mensual ha estat de 2.129 usuaris. Els mesos de més assistència han estat novembre (3.669) i octubre (2.679); i el de menys assistència el juliol (1.128). Pel que fa al total de préstecs que ha realitzat el centre durant l’any passat, la xifra ascendeix a 14.153 documents deixats. El mes de desembre es va decidir augmentar el temps de préstec dels llibres i passar de 3 a 4 setmanes, en resposta a la demanda dels usuaris. La mitjana mensual de llibres prestats ha estat de 985,5 documents.

Els llibres més prestats han estat: ‘La vall de la llum’, de Toni Cruanyes; ‘La bestia’, de Carmen Mola i ‘Le dard du scorpion’, de Preston & Child, en les categories de ficció per a adults en català, castellà i francès, respectivament. Els joves han preferit ‘Antes de diciembre’, de Joana Marcús, i els còmics manga.

D’altra banda, les dades estadístiques de la plataforma de préstecs de llibres electrònics, disponible a l’adreça http://www.ebiblioandorra.ad, recullen que s’han fet 2.635 préstecs de documents, dels quals el 70,6% són llibres; el 24,4%, revistes, i l’3,4%, audiollibres. Els llibres digitals més prestats han estat: ‘El cas Alaska Sanders’, de Joel Dicker; ‘Benvolguda’, d’Empar Moliner, i ‘El libro negro de las horas’, d’Eva García Sáenz.

El fons de la biblioteca ha crescut fins als 59.681 exemplars. Durant el 2022 s’han comprat 1.179 llibres: 732 per a la sala d’adults i 390 per a la sala infantil. Els donatius rebuts han estat molt importants aquest any i han suposat 390 llibres per als adults i 202 llibres per als infants. El total del material adquirit per al Servei d’Audiovisuals és de 116 audiovisuals (79 per a adults i 37 per a infants). S’han adquirit 707 exemplars de llibres electrònics i audiollibres per a la plataforma ebiblioAndorra.