Gran rua infantil, aquest dimecres, a la Massana

Una edició anterior del carnaval massanenc (Comú de la Massana)

El Carnaval de la Massana dona, demà dimecres, el tret de sortida amb la Gran Rua infantil, en la qual prendran part uns vuit-cents cinquanta infants, de les escoles andorrana i francesa i de l’Àgora. La desfilada començarà a les 11 h, amb la concentració de tots els infants a la plaça de l’Església. Per això, el carrer major quedarà tallat al trànsit a partir d’aquesta hora. Un quart d’hora més tard, a les 11.15 h, es tallarà la circulació a l’Avinguda Sant Antoni perquè els escolars puguin lluir les seves disfresses pel centre de la Massana.

La intenció és donar protagonisme als infants, que esperen la desfilada amb molt il·lusió, però obstaculitzant al mínim la circulació. Per això, es preveu tornar a restablir el trànsit cap a les 11.45 h, un cop la comitiva hagi fet la volta de retorn cap al punt d’inici. Durant tot el recorregut hi haurà una batucada i també punts amb música per a animar al màxim la Rua.

Diumenge, 19 de febrer, se celebrarà el Concurs Infantil de Disfresses en què el jurat premiarà sobretot l’originalitat de les creacions. Les inscripcions es poden fer el mateix dia a la sala de la Closeta, de les 16.30 a les 17 h, i tot seguit es farà la desfilada.

També s’ha programat l’activitat artística “Per Carnaval, posa’t el casc”, a càrrec de la Capsa. Serà el 23 de febrer, a les 11 h, a la Biblioteca Comunal Antoni Morell. L’activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia al 344506.

A més, com tots els períodes de vacances escolars, l’Esplai ofereix un servei complet de tallers per a donar cobertura a les famílies que treballen.