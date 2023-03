Marco Schwarz i Laura Gauche, els més ràpids en els primers entrenaments de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023

L’austríac Marco Schwarz, el més ràpid en els primers entrenaments oficials (Foto: Oriol Molas)

La primera jornada d’entrenaments oficials de la disciplina de Descens (DH) ha donat el tret de sortida, aquest dilluns, a les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2023. Un equip multidisciplinari de prop de 400 persones ha treballat a contrarellotge per a aconseguir tenir la pista Àliga d’El Tarter en unes condicions òptimes per tal que els millors especialistes en velocitat s’habituessin al traçat.

El temps assolellat d’aquest dilluns ha estat el gran aliat per a la preparació tècnica de la pista, després d’uns dies en què s’ha estat molt pendent de la meteorologia. La pista Àliga ha superat d’aquesta manera el test per a acollir, dimecres 15 de març, les proves de DH masculí i femení.





Primera presa de contacte amb l’Àliga

Un total de 25 esquiadors i 26 esquiadores han completat la baixada de l’Àliga DH, que té una llargada de 2,6 quilòmetres, un desnivell de 710 metres i un pendent mitjà del 28.2 %. Els millors temps d’aquesta primera sessió oficial d’entrenaments els han marcat l’austríac Marco Schwarz amb 1:29.34. i la francesa Laura Gauche, amb 1:32.33. La velocitat màxima assolida a l’Àliga l’ha registrada el francès Johan Clarey, que ha arribat als 119,23 km/h.

Després del descens, la italiana Frederica Brignone, que precisament va aconseguir la seva primera victòria en Supergegant en una prova de Copa del Món el 2016 a Grandvalira, ha reconegut que l’estació andorrana és la seva seu preferida de tot el circuit. Brignone ha elogiat l’organització per la bona acollida i s’ha mostrat sorpresa pel resultat del “magnífic treball” que s’ha fet al terreny malgrat que la meteorologia dels últims dies no hi hagi jugat a favor.





Esquiadors de 20 nacionalitats

Per segon cop en els últims quatre anys, els millors esquiadors i esquiadores del món ja han començat a arribar a Grandvalira per a disputar les Finals de la Copa del Món i recollir els Globus de Cristall 2023. Un total de 20 nacionalitats competiran en les curses de les diferents modalitats, entre les quals destaquen Àustria, Suïssa i Itàlia.

A diferència de les Finals del 2019, la gran novetat d’enguany és que la competició comptarà amb participació andorrana per primera vegada. Tal com ha destacat la ministra de Cultura i Esports en funcions d’Andorra, Sílvia Riva, que aquest dilluns ha visitat la zona d’arribada de la pista Àliga, “enguany pugem un esglaó més amb la presència de Joan Verdú en un esdeveniment que compta amb una gran implicació de país. Això és un orgull i un motiu més per a assolir tots els objectius que la FIS demana quan un país acull esdeveniments d’aquest primer nivell.” Aquest dimarts 14 de març, dia de la Constitució d’Andorra, és dia festiu al Principat i des de l’organització es fa una crida per tal que els ciutadans s’acostin a El Tarter a animar els millors esquiadors del món.





Logística en marxa

Amb l’arribada dels esquiadors i els primers entrenaments de Descens s’ha posat en marxa tota la logística de l’esdeveniment. A l’àrea d’arribada de la pista, s’han comprovat la retransmissió televisiva, els cronòmetres i altres detalls tècnics. A El Tarter hi ha situat també el centre de premsa, amb més de 350 professionals dels mitjans de comunicació acreditats. El Team Hospitality, els més de 300 voluntaris i els equips tècnics de totes les àrees treballen a ple rendiment per a assegurar l’èxit organitzatiu.

Abans de la segona jornada d’entrenaments de Descens de dimarts, la gran cita és la cerimònia d’inauguració de les Finals Andorra 2023 que tindrà lloc aquest dilluns a les 19.30 h a la plataforma de la pista Avet.





Calendari per al dimarts 14 de març