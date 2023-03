Cornella, 23è a l’eslàlom dels Nacionals d’Irlanda

L’esquiador Xavier Cornella (arxiu / Origami / Oscar Fotos)

Aquest dilluns s’ha disputat l’eslàlom dels Nacionals d’Irlanda a l’estació italiana de Kronplatz-Val Casies Pichl amb Xavi Cornella en 23a posició. Cornella, a la primera mànega, ha estat 17è amb una bona mànega, però a la segona “s’ha enganxat una mica a algunes línies i acaba bastant lluny”, segons el tècnic Fred Beauviel.

De la seva banda, a la primera mànega, Bartumeu Gabriel ha fet un interior, i ha tornat al traçat per a acabar i seguir sumant quilòmetres d’eslàlom. A la segona, ha sortit per a sumar però no ha pogut arribar a baix.

Fred Beauviel també ha explicat que aquestes curses “no són carreres per a fer punts perquè la penalitat és alta, però sí són bones per a avaluar-se i veure una mica on estem de nivell”.