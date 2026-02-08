Esquí de muntanya: Sort diversa dels andorrans a la Copa del Món de joves, a Alemanya

Punt i final a la primera Copa del Món de Joves que s’ha portat a terme del 5 al 8 de febrer a la població alemanya de Berchtesgaden. Una 10a posició a la Vertical per part de Joan Lluch ha estat el millor resultat aconseguit. Les proves van començar dijous amb els Sprints. Adrià Isal a la categoria U20 i Joan Lluch, a la categoria U18 que, a més, debutada en una Copa del Món, eren els representants de la FAM. Cap dels dos va poder classificar-se per la següent ronda. Isal ocupava la 35a posició quan passaven la qualificació els 30 millors. Per la seva banda, Joan Lluch, ocupava la 16a posició, quan entraven a semifinals directes, els dotze primers.
A la Vertical, la primera de les curses en sortir va ser l’U20, on Adrià Isal va començar trobant un espai a la zona mitja del grup. El de la federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) no va acabar de trobar bones sensacions i va creuar la línia de meta en la 32a posició amb un temps de 32:15,12 a 5:43,22 del guanyador, l’italià Luca Curioni.
En la categoria U18, Joan Lluch va sortir de menys a més. Conscient que era la primera presa de contacte en una Copa del Món, amb el gruix d’espanyols, italians, francesos i suïssos, l’andorrà va utilitzar les seves cartes per a acabar en una meritòria desena posició i per primera vegada entrar, en el seu debut, en un TOP10, aturant el crono en un 22:08,58, a 1:50,10 del guanyador, el francès Paul Sulpice.
Aquest diumenge ha estat el torn de l’individual. El cansament s’ha notat i molt a les cames de tots els esportistes. Adrià Isal no ha pogut finalitzar per problemes d’indisposició i Joan Lluch ha finalitzat 24è amb un temps de 1:01:03.94 a 12:47,43 del guanyador, l’americà Benjamin Bigwood.
El seleccionador nacional, Xavier Capdevila analitzava la participació andorrana dient que “ha estat un cap de setmana amb moltes puges i baixes. Hi ha hagut bons resultats i no tan bons, però això és el que tenen els joves. Cal seguir treballant per a millorar les nostres prestacions en cursa. Aquesta cursa els ha de servir d’aprenentatge per a saber com treballar i tenir constància, en les setmanes prèvies a les competicions”.