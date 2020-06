Maquilla’t segons la forma de la teva cara: tips de maquillatge per a rostres rodons

I aquesta setmana aterra un nou article de la sèrie ‘Maquilla’t segons la forma de la teva cara’. Després dels trucs de makeup per a rostres allargats, quadrats i triangulars, avui és el torn de les cares rodones. Afilar les faccions és el gran repte en aquest cas: com ho aconseguim? No et perdis els trucs que et presentem a continuació!

El rostre

El rostre rodó és molt fàcil d’identificar perquè les seves faccions permeten dibuixar un cercle, en ser poc anguloses. Podem dir que són tan llargues com amples. Les recomanacions de cosmètica es dirigeixen a l’objectiu d’atenuar l’aparença esfèrica de la cara marcant els angles de la cara. Simular que les faccions són més anguloses és un repte que s’aconsegueix a través d’un joc de llums i ombres, per a ressaltar unes zones i atenuar unes altres.

Les claus per als rostres rodons

Per a esculpir el rostre, l’Óreal Paris planteja combinar una fase fluida del to natural, que unifiqui el rostre i atenuï les imperfeccions, mentre que pots enfosquir les zones que necessitis amb pols bronzejadors o amb un stick de contouring però sense crear un contrast artificial. En primer lloc, i com assenyala Maybelline, apliquem la base de maquillatge des de la zona T cap a l’exterior.

Has d’ombrejar els laterals del rostre per a proporcionar una aparença més afilada, mentre que la llum es concentra en la zona central. També marca els pòmuls per a perfeccionar la sensació de rostre afilat. L’il·luminador, per part seva, s’ha d’aplicar en la part central del nas, en la part superior dels pòmuls, en l’arc de les celles i en la barbeta.

I el coloret? Com indica Eliecer Prince, makeup artist de Guerlain, aplicar aquest cosmètic en les galtes, encara que pot proporcionar l’aparença de bona cara, contribueix a fomentar la sensació de rodonesa del rostre. La clau és aportar profunditat col·locant el color en la zona inferior del pòmul, aplicant-lo en vertical, en l’os, en direcció al llavi, però sense arribar a ell.

Pel que fa als tons, una bona opció és jugar amb dos colors. Heus aquí una diferenciació segons el to natural de la teva pell. Si és clara, empra un to més violeta per a marcar l’os del pòmul i un més rosat per a afegir lluminositat (difuminant el to cap amunt). Les pells més fosques, no obstant això, casen millor amb els tons corals per a omplir de llum la zona, mentre que el taronja serveix per a afinar el rostre, marcant l’os. La regla a seguir en la combinació de tons és la següent: el més clar per a ruboritzar i omplir de lluminositat i bon aspecte el rostre; el més fosc, per a marcar la zona del pòmul (i afinar faccions).

Les nostres recomanacions

Prebase Matificante Prisme Primer Nº2, de Givenchy. Les seves subtils lluentors en blau combaten l’apagament del rostre, que s’omple de lluminositat i hidratació gràcies a aquesta fórmula correctora amb color. El rostre adquireix una aparença mat i vellutada.

Highlighter Star Dust, de Sonia Marina. Per a consolidar la tendència glossa, aquest cosmètic proporciona un pigment molt natural que embolica la pell en un halo envoltant. S’aplica en zona alta d’os (ulls), septe nasal, centre del front, arc de cupido i lacrimal. El seu preu: 34€.

Blush, en to ORGASM, de Nars. Aquest cosmètic en rosa préssec amb lluentor daurada forma part d’una línia de rubors, pertanyent a la col·lecció Spring 2020. Els pols micronitzats proporcionen un acabat natural amb textura brillant i suau.

La mirada



Maquillatge d’ulls per a rostres rodons

I continuem aquest article de maquillatge per a rostres rodons amb un tip increïblement important: la definició de la cella. Encara que pots analitzar la seva rellevància, potenciar l’arc de la cella és una de les claus per a afilar el rostre i aconseguir el millor aspecte en els rostres amb faccions rodones. Si traces una línia imaginària des de l’aleta del nas fins al centre de l’ull, trobaràs el punt en el qual has d’emfatitzar la curvatura de la cella. Per a aconseguir el millor el resultat, gens artificial, combina un raspall per a celles amb un llapis del mateix to del pèl. Omple amb precisió la cella i aconseguiràs un major volum en aquestes.

Per a dotar de profunditat la mirada, et recomanem precisar el volum i el gruix de les pestanyes amb una eficaç màscara, un cosmètic molt recomanable i imprescindible.

Les nostres recomanacions

Eyebrow Kit, de Guerlain. Quatre tons (un d’ells il·luminador) formen aquest cosmètic ideal per a estructurar i estilitzar la mirada adaptant-se al to natural de la cella. Són textures híbrides que es poden emprar en sec i humit i presenten una intensitat modulable a gust del consumidor. El seu preu: 47,50€.

El somriure

Com maquillem els llavis per a rostres rodons

En el moment de triar un to per a tenyir de color el nostre somriure hem de tenir en compte alguns aspectes que són rellevants per a obtenir un resultat afavoridor.

Si la teva pell és clara o pàl·lida, la millor elecció estarà entre les tonalitats clares com el carmí, el rosa o el fúcsia; si la teva pell és mig bronzejada, els marrons, el taronja préssec o els roses foscos són una bona elecció; no obstant això, els tons amb molta lluentor o els roses i vermells més vius són una gran elecció per a les pells més fosques.

Jugar amb els nude és també una gran elecció, encara que apostar per un to que se sembli massa natural al dels llavis pot ser estrany perquè farà que el somriure desaparegui visualment.

Les nostres recomanacions

Barra de labios Color Riche, tono 297 Red Passion, de L’Oréal Paris. Aquest cosmètic és un dels més icònics de la marca i aconsegueix, amb una aplicació, proporcionar color i hidratació al teu somriure. El resultat d’aquest lleuger sub to rosat és molt afavoridor i resistent al pas de les hores

Per bellezactiva.com