Majoral i Codina: “Un projecte plural i divers per a treballar en positiu”

Al centre de la imatge, en primera línia Mireia Codina i Josep Majoral (Unió Laurediana)

Aquesta tarda de dijous s’ha presentat a Sant Julià de Lòria la candidatura d’Unió Laurediana + Demòcrates + Acció + independents. La llista, encapçalada per Josep Majoral i Mireia Codina, ha estat definida pel cap de llista, com una llista “renovada i plural, integrada per persones provinents de diferents àmbits i sensibilitats” i que concorrerà als comicis del 17 de desembre sota el lema: ‘Anem per feina’.

L’objectiu principal és continuar amb la tasca impulsada els darrers quatre anys al capdavant del Comú de Sant Julià de Lòria i tirar endavant amb aspectes cabdals per a la parròquia, com són l’habitatge, la reactivació econòmica, el comerç, l’esport i la cultura, sense oblidar l’àmbit social.

Un dels projectes que Majoral voldria tirar endavant -si compta amb la confiança dels electors i electores- és el de l’embelliment de la parròquia: ‘és un dels punts que ens amoïna i que tenim clar, sobretot després de recollir les aportacions que ens va fer la ciutadania durant el procés participatiu que es va impulsar l’any passat.”

Majoral afirma que farà una campanya en positiu i amb esperit constructiu. Un programa transversal i ple de propostes que pensa encarar acompanyat d’un equip renovat, preparat, i amb moltes ganes d’anar per feina.

La pàgina web, amb tota la informació rellevant de la campanya i el programa electoral detallat es farà pública el 3 de desembre.





CANDIDATURA UNIÓ LAUREDIANA + DEMÒCRATES + ACCIÓ + INDEPENDENTS