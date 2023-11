Tor defensa la rellevància de l’OSCE davant els reptes actuals

La ministra Imma Tor al Consell de Ministres de l’OSCE compatint taula amb els EUA (SFGA)

La ministra d’Afers d’Exteriors, Imma Tor, pren part aquest final de setmana en la 30a Sessió del Consell de Ministres de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació d’Europa (OSCE) que s’està celebrant a Skopje, capital de Macedònia del Nord. En la seva intervenció davant de plenari, Tor ha ressaltat l’OSCE com una “plataforma única” per a fer front a les complexes amenaces contemporànies a través del diàleg i la cooperació.

En aquest sentit, ha subratllat que el suport d’Andorra a l’OSCE “continua sent ferm” i ha defensat que l’organització compti amb un lideratge fort per a poder actuar amb “més eficàcia”. Ha apel·lat a la responsabilitat col·lectiva de tots aquells països que formen l’organització per a “fer front conjuntament als reptes i amenaces actuals” de manera constructiva. La ministra ha tingut paraules d’agraïment per la tasca que fan les missions de l’OSCE sobre el terreny, les institucions autònomes i l’Assemblea Parlamentària en benefici de tots els ciutadans de la regió OSCE.

La titular d’Afers Exteriors ha remarcat la importància de promoure la igualtat de gènere i d’incloure els joves en la presa de decisions per a tenir “un futur millor i més segur”. En aquest cas, ha emfatitzat que la joventut i la igualtat de gènere són al centre de les polítiques del Govern d’Andorra.

En matèria mediambiental, Tor ha apuntat que “el canvi climàtic i la seguretat estan innegablement interconnectats” i ha advocat “per una conscienciació més gran sobre la vulnerabilitat de les regions muntanyenques, a fi d’augmentar la resiliència de les poblacions i les economies d’aquests ecosistemes”.

Amb relació a la Guerra a Ucraïna, la ministra ha fet una crida a posar fi al patiment de la població civil i a fer ús de totes les plataformes i canals de diàleg per a treballar per una pau sostenible i duradora en base al dret internacional. També ha recordat que Andorra s’ha alineat amb la política de la UE en matèria de sancions contra Rússia i Bielorrússia, així com l’acollida de persones que fugen del conflicte.

El Consell de Ministres és l’òrgan decisori de l’OSCE, l’organització que agrupa a 57 Estats participants provinents de tres continents, i a la qual Andorra es va adherir el 1996, i es reuneix anualment al país de torn que ostenta la presidència. En aquest espai els ministres d’Afers Exteriors poden debatre sobre la seguretat de manera transversal des de el vessant politico-militar, humana i econòmica i mediambiental.





Reunions bilaterals

En el marc de la sessió del Consell, la ministra ha mantingut diverses reunions bilaterals. D’una banda, s’ha reunit amb els ministres d’Exteriors de Romania, Luxemburg i Irlanda, amb l’objectiu d’informar-los sobre la recta final de les negociacions de l’Acord d’associació que Andorra està duent a terme amb la Unió Europea.

Així mateix, ha tingut l’ocasió de saludar el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, i a la secretària d’Estat d’Afers Europeus de França, Laurence Boone, a qui ha reiterat la invitació del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, perquè es desplaci a Andorra properament.

De forma paral·lela, Tor també s’ha reunit amb els ministres d’Afers Exteriors de Geòrgia i Armènia amb la voluntat de reforçar llaços amb països de la regió del Caucas, i amb el viceministre de Kirguizistan per a donar més visibilitat a les muntanyes en l’agenda internacional. Aquest proper divendres es preveu que la ministra Tor tingui una trobada amb el viceministre d’Afers Exteriors del Japó.