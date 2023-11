Garcia: “Volem tornar a fer d’Escaldes- Engordany la parròquia capdavantera”

Anna Garcia i Gemma Bofarull caps de llista de Demòcrates + Acció + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany (Demòcrates)

La candidatura de Demòcrates + Acció + SDP + Independents d’Escaldes-Engordany treballarà per a “tornar a fer d’E-E una parròquia capdavantera”. Així ho ha garantit aquest dijous la número 1 de la llista, Anna Garcia, en la presentació de la candidatura que ha fet acompanyada de la número 2, Gemma Bofarull. “Volem que Escaldes- Engordany torni a ser el motor que impulsi polítiques al servei de la ciutadania, per a afrontar els molts reptes que tindrà els propers quatre anys”, ha refermat. Bofarull, per la seva part, ha afegit la necessitat de “corregir la situació de falta de dinamisme que pateix la parròquia, i la recuperació de les oportunitats perdudes aquest mandat”.

Per a assolir-ho, la candidatura de “Demòcrates ha treballat un programa que afronta, entre d’altres, un dels grans reptes de país, com és l’habitatge”. En aquest sentit, “volem que Escaldes-Engordany sigui part de la solució, motiu pel qual ens seguirem sumant als projectes del Govern per a augmentar el parc d’habitatges de lloguer a preu assequible, com el que ja s’està impulsant a l’avinguda del Pessebre”. Però, en paral·lel, diu la formació, “es vol impulsar un projecte d’habitatges de lloguer en un terreny comunal al carrer dels Pardals, així com treballarem amb una normativa per a poder recuperar els espais actualment en desús, com les plantes baixes i sota cobertes de certs edificis, per a destinar-los a habitatge”, ha detallat Garcia.

Per la seva part, Bofarull ha avançat alguns dels projectes vinculats amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la parròquia. Com “l’obertura d’Escaldes-Engordany al riu, per a convertir-la en una zona de lleure i de passeig”, acabar la separativa d’aigües a Fiter Rossell i l’embelliment de l’entrada nord de la parròquia, precisament a l’inici d’aquest carrer. També es treballarà en la conversió de la parcel·la de davant de la Policia per a fer-hi una placeta pública, perquè “en puguin gaudir les escaldenques i escaldencs”.

Tot plegat, per a “aconseguir que Escaldes-Engordany torni a ser capdavantera en sostenibilitat, inclusió, dinamisme econòmic i social”, ha tornat a subratllar Garcia.