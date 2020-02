Cande Moreno ha tornat a sumar punts aquest diumenge en el supergegant de la Copa d’Europa que s’ha celebrat a Crans Montana, a Suïssa.

Avui ha estat el torn per al supergegant, on Moreno ha finalitzat en la 22a posició amb 53.42, a 1.85 de la vencedora, la suïssa Jasmina Suter, que s’ha imposat amb 51.57. Amb aquesta 22a posició, Moreno ha sumat 9 punts de la Copa d’Europa.

Dejan Poljansek, entrenador: “La cursa s’ha disputat en un traçat més curt de l’habitual i amb unes temperatures molt altes. Tot ha fet que moltes de les corredores tinguessin problemes per fer una bona mànega. Cande ha tingut dificultats a la part alta de la cursa. Al final, però, ha acabat en una bona 22a plaça i suma 9 punts en la classificació de supergegant”.

Cornella, 6è a l’eslàlom de Bormio dels Nacionals britànics

Bormio ha acollit avui un eslàlom FIS i que a més forma part dels Nacionals britànics. Xavi Cornella ha estat 6è.

Cornella ha acabat 6è després que en la primera mànega finalitzés amb el quart millor temps. Si en la primera mànega feia 47.11, situant-se com a quart temps, en la segona mànega amb 52.31 ha perdut una mica de ritme que ha afectat a la classificació final. Cornella ha acabat amb 1.39.42, a 2.12 del vencedor, que ha estat l’italià Giovanni Zazzaro, amb 1.37.30. Per la seva part, Bartumeu Gabriel no ha pogut completar la primera mànega.

Demà dilluns es disputa un segon eslàlom.

Nico Belcredi, entrenador: “Avui hem tingut un Bartumeu Gabriel que no ha tingut el ritme del traçat i que ha acabat fent un interior. Per la seva part, Xavi Cornella, després d’una primera mànega sòlida i amb bones actituds on ha acabat quart a 0.64, ha fet una segona on ha patit en la posada en acció, molt girat el traçat que no permetia errades”.

Dos supergegants per a l’equip femení i masculí de joves, a Bardonecchia

L’estació italiana de Bardonecchia està acollint aquests dies les CIT Arnold Lunn World Cup, proves en les quals està havent participació dels equips de joves masculí i femení. Avui continuaven les curses de velocitat, amb quatre supergegants.

En dones, en un primer supergegant Iria Medina ha estat 10a a 1.74 de la vencedora, la francesa Emma Nadler (1.22.06). Per la seva part, Carla Mijares ha estat 12a a 1.90, mentre que no han completat la cursa Jessica Núñez, Xènia Rodríguez i Jordina Caminal.

En l’altre supergegant, Mijares ha estat 13a a 2.20 de la francesa Nadler, que novament ha estat la vebcedora, ara amb 1.22.09. Jordina Caminal ha estat 17a, a 2.70, mentre que Iria Medina ha finalitzat 18a a 2.75, i Rodriguez 22a a 3.65. Núñez no ha acabat la cursa.

Pel que fa a les proves masculines, en un primer supergegant Albert Torres ha estat 26è a 3.71 del vencedor, el suec Olle Hahlin (1.15.69), mentre que Roger Bartumeu ha estat 27è a 3.75, Robert Ferrari 29è a 3.91, Lluís Torres 36è a 5.34, Ty Acosta 40è a 5.74, Aritz Alvarez 46è a 6.47 i Joel Fonseca 47è a 6.84.

En l’altre supergegant, Ferrari ha estat 25è a 3.29 de l’espanyol Ibon Mintegui (1.16.40), mentre que Albert Torres ha estat 29è a 3.69, Bartumeu 31è a 4.43, Acosta 38è a 5.81, Lluís Torres 41è a 6.11, i Fonseca 47è a 7.38.