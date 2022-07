L’ús de les pantalles i mòbils: efectes sobre la salut dels més petits

No es pot negar que els nens estan completament immersos i adaptats a les noves tecnologies des d’edats cada vegada més primerenques, L’ús dels mòbils i tauletes s’ha fet gairebé imprescindible per a ells i han anat substituint moltes estones en què mantenien relacions socials amb familiars i amics per l’ús d’aquests dispositius.

Però, aquest ús no sols afecta les relacions sinó també, a la salut dels més petits. Segons els experts, els riscos associats a l’ús abusiu d’aquests aparells electrònics estan més que demostrats i solen referir-se a retards cognitius, retards en el llenguatge i a una menor activitat física, la qual cosa comporta al seu torn més obesitat i riscos de malalties cardiovasculars.

Tanmateix, també afecta a l’hora de dormir (tant a la quantitat com a la quantitat), i a la salut ocular, havent-se incrementat els casos de miopia en gairebé un 70% en els últims seixanta anys en la majoria dels països desenvolupats.

Per això s’insisteix des de les institucions en un bon ús de les pantalles, i organismes com l’OMS (Organització Mundial de la Salut), ha editat unes guies per a pares i especialistes amb diferents recomanacions en funció de l’edat de cada nen.

Entre elles, estaria el temps recomanat d’utilització que seria aproximadament:

de 0 a 3 anys, res

de 3 a 7, mitja hora al dia

de 7 a 12, una hora al dia

de 12 a 15, una hora i mitja

majors de 15, unes dues hores diàries

A més, estableix altres criteris com: