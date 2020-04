L’UdA amplia l’oferta de webinars gratuïts per al mes de maig

La Universitat d’Andorra (UdA) ha ampliat l’oferta de webinars gratuïts sobre qüestions d’interès per a la ciutadania durant el confinament arran de la crisi sanitària de la Covid-19. Es tracta de quatre noves propostes, totes elles en format virtual, que tindran lloc els dies 11, 12, 20 i 26 de maig entre les 17 i les 18.30 hores.

Aquests nous seminaris virtuals se sumen a les set propostes que ja es van iniciar a mitjans d’abril per donar eines per afrontar aquesta situació excepcional i de les quals encara se n’han de celebrar tres. Les noves propostes s’han organitzat arran de l’èxit que s’ha constatat durant les primeres sessions que s’han dut a terme. Així mateix, s’ha promogut un canvi de plataforma que ha permès ampliar l’aforament fins als 100 assistents. De fet, el nou programa de webinars inclou la segona edició d’un dels seminaris ja impartits, que porta per títol Una oportunitat per estimular la creativitat, per donar cabuda a totes les persones interessades en participar-hi.

Els nous webinars, d’una hora i mitja cadascun i tots ells a càrrec de professionals experts en cadascun dels àmbits, tractaran temàtiques com la creativitat, el Design thinking, la gestió de les emocions, i també qüestions més econòmiques com la gestió de riscos empresarials. Més informació i inscripcions

Les noves formacions programades són les següents: