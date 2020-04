L’Ajuntament de la Seu demana a l’Estat “prudència” en la desescalada

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha demanat aquest dimecres a l’Estat “prudència” en les mesures de desescalada enfront del coronavirus, com també que no s’estableixin dates concretes per a aquest pla, presentat poques hores abans pel president espanyol, Pedro Sánchez. A més a més, Fàbrega, com d’altres representants polítics catalans, s’ha mostrat crític amb el fet que la proposta es plantegi amb la divisió provincial com a unitat territorial de referència, un fet que preocupa especialment en poblacions o comarques situades a tocar de les fronteres provincials.

L’alcalde urgellenc ha manifestat el seu desacord amb el reforç del model de províncies perquè creu que el que cal ara és “donar més autonomia de funcionament als municipis”. Fàbrega indica que “no té res a veure Berga amb Barcelona, o la Seu amb Lleida ciutat, ni tampoc la Seu amb Estamariu”. Alhora qüestiona que en la roda de premsa d’ahir Pedro Sánchez posés d’exemple precisament la Val d’Aran, tenint en compte que “de tot l’Alt Pirineu i Aran, és el lloc on s’ha patit més contagis de coronavirus”.

Evitar precipitar-se

Per tot plegat, el també president de la Fundació Sant Hospital creu que cal “evitar precipitar-nos, perquè la gent va interioritzant els missatges que anem donant, i l’evolució de la pandèmia no depèn de les dates que es fixi sinó de si hi ha més o menys casos i de si hi ha o no hi ha rebrots; i això, tot i que està en el pla de desconfinament, no s’ha explicat”, cosa que, hi afegeix, “pot fer que la gent pensi que final de juny (el coronavirus) ja s’haurà acabat, quan la realitat és que no s’haurà acabat ni molt menys”.

Tornant al plantejament territorial, l’alcalde de la Seu demana a l’Estat que deixi més marge de maniobra als municipis, i de manera particular, als ajuntaments petits com els de l’Alt Pirineu perquè són “els qui coneixen millor el seu propi territori”. Jordi Fàbrega remarca que no es tracta de reclamar cap tracte preferent, “perquè potser aquí cal que algunes mesures siguin més restrictives que en d’altres llocs”, sinó d’adaptar les mesures a la realitat de cada població o comarca.

Quim Torra al·ludeix a l’Alt Urgell per defensar un pla per regions sanitàries

Al marge de la Seu, les darreres hores diversos representants polítics catalans, tant d’àmbit local com nacional, han expressat els seus dubtes amb el pla de desescalada o bé s’hi han mostrat crítics. És el cas del mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que poc després de presentar-se la mesura afirmava des de les xarxes socials que el que el Govern espanyol qualifica de “coordinació” ho veu com una “centralització i menyspreu” cap a tot allò que s’ha proposat des de Catalunya. Torra sentenciava que des de l’executiu estatal “no han escoltat res” i que han optat per “tornar a la Catalunya de 1933, la de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona”. El president català hi afegeix que Pedro Sánchez ha enviat “a la paperera” tota “l’experiència en gestió sanitària a Catalunya”, la qual, recorda, es fa “per regions i àrees sanitàries”, com ara l’RS de l’Alt Pirineu i Aran.

Prèviament, el dia abans que es fes públic el pla, Quim Torra ja havia defensat el model propi català tot fent referència, entre d’altres territoris, a l’Alt Urgell. Concretament, es preguntava “què té a veure el Barcelonès amb el Berguedà, o l’Alt Urgell amb el Segrià”, i “per què s’obvia els criteris dels experts catalans, que aposten per regions sanitàries i àrees de salut?”. I, tot adreçant-se directament al ministre Salvador Illa, Torra també li demanava “en quin informe es basa” per prioritzar l’aplicació per províncies.