El PS demana els informes de les adjudicacions de material sanitari

Conèixer totes les adjudicacions, saber quines empreses del sector han estat contractades, quines ofertes s’han pogut realitzar, saber els proveïdors que normalment contracten les autoritats sanitàries i conèixer els nous proveïdors arran d’aquesta crisi són els objectius de la demanda d’informació a Govern que ha entrat aquest matí la presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela.

“Amb aquesta demanda es tracta de poder conèixer la documentació els expedients i els informes relatius a les adjudicacions que han tingut lloc en relació amb la crisi sanitària de la COVID-19″, ha explicat Vela. En aquest sentit, des de la formació demanen, en primer lloc, els documents i els informes relatius a les adjudicacions de material mèdic, material de protecció, material de protecció i desinfecció i material de detecció ràpida realitzades pel Govern en el marc de la crisi sanitària.

En segon lloc, des del PS volen obtenir la relació de totes les empreses contactades en relació amb les adjudicacions esmentades i la relació de totes les ofertes de preus presentades per les empreses contactades. En tercer lloc, es tracta de conèixer la relació dels proveïdors contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi de la Covid-19 (fins a finals del mes de febrer del 2020) així com la relació dels nous proveïdors i noves empreses que han subministrat material al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (a partir del mes de març del 2020). Finalment des del PS reclamen la relació de les ofertes de preu presentades per aquests nous proveïdors i el seu comparatiu amb totes les ofertes i propostes rebudes.

(Text i foto PS)