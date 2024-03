Lucas Pagès, 17è al segon sprint de la Copa del Món de Livigno

L’esquiador andorrà de telemark, Lucas Pagès (FAE)

L’esquiador de telemark, Lucas Pagès, ha competit avui dijous a la segona cursa de la Copa del Món de Livigno (Itàlia), també en sprint. L’andorrà ha estat 17è acabant la seva participació amb un crono de 1.57.10, amb +16.59 del guanyador, el francès Noe Claye, que s’ha imposat amb 1.40.51.

“Ahir no em va agradar el que vaig fer. Avui a la primera mànega, complicada, no ha estat del tot bé. A la segona mànega, encara complicada, no arribo a fer el que he de fer i el salt se’m fa difícil després de les lesions que he tingut”, ha explicat Pagès.

“He fet els dos girs en telemark, però, després he vist que no tenia la línia, i he fet en alpí per a tornar-me a ficar bé i tornar-me a ficar a la cursa. Després d’aquest gir ja he fet bons girs en telemark i estava bé, és un dia positiu”, ha manifestat l’esquiador del Principat.

Aquest divendres, última cita a Livigno, amb la cursa en clàssic.