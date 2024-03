Mijares queda fora al segon eslàlom de la Copa d’Europa, a Norefjell

Carla Mijares competint a la Copa del Món Soldeu 2024 (Citric)

Avui dijous s’ha disputat a Norefjell (Noruega) el segon eslàlom de la Copa d’Europa, amb Carla Mijares, que no ha pogut completar la primera mànega. En una pista molt “trencada”, Mijares no ha pogut adaptar-se al terreny i no ha completat la primera mànega. “Era un dia molt complicat, ha plogut a la nit i estava dur al principi, però després s’ha trencat la pista i no s’ha pogut fer més”, ha explicat el tècnic Josh Alayrach.

Ara, l’esquiadora del Principat, Carla Mijares, pensa ja en la següent cita de Copa d’Europa. Serà aquest mateix dissabte, dia 16 de març, a Hafjell (Noruega), on també hi correran en categoria masculina els andorrans, Àxel Esteve i Xavier Cornella.