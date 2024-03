Discurs del síndic general, Carles Ensenyat, amb motiu del 31è aniversari de la Constitució d’Andorra

Vídeo: Consell General

Aquest vespre de dijous, dia 14 de març, ha tingut lloc el discurs del síndic general que, tradicionalment, adreça en la recepció que ofereix a autoritats i personalitats, a la seu del Consell General, amb motiu de la commemoració de l’aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra.

El síndic, Carles Ensenyat, que s’estrenava en el càrrec pel que fa a la diada constitucional, ha fet un repàs als 31 anys des que el país disposa d’una Carta Magna referendada per la ciutadania. Hi ha hagut temps -la major part del seu discurs- per a referir-se també a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea que, una vegada més, haurà de ser el poble qui es pronunciï, a favor o no, en un futur referèndum.