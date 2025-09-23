L’Skål Club d’Andorra celebrarà dissabte el Dia Mundial del Turisme

L’associació de professionals del turisme d’Andorra celebrarà aquest pròxim dissabte, dia 27 de setembre, el Dia Mundial del Turisme amb un seguit d’actes per a commemorar la jornada d’homenatge als professionals del sector i també als turistes i visitants que gaudeixen del Principat d’Andorra.
Una diada oberta a tothom
Amb la col·laboració dels set comuns, Andorra Turisme, Museus d’Andorra i el Ministeri de Turisme, aquest dissabte es podran visitar gratuïtament els museus del país, gaudir de visites teatralitzades (com ara la visita de la Mosquera d’Encamp o, a Andorra la Vella, un recorregut pel barri antic amb “el mateix” Anton Fiter i Rossell, que començarà a les 16.00 h davant del Comú).
Altres activitats destacades són:
- Un recorregut guiat per la biennal ANDART
- L’observació del cel estrellat de la Massana des de Sant Cristòfol d’Anyós dins el projecte Starlight
- El Caldes Festival a Escaldes-Engordany
- La Vila Medieval de Sant Julià de Lòria
Totes les activitats es poden consultar a l’agenda publicada al web www.diamundialdelturisme.ad.
Acte central a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany
Aquest dissabte, a partir de les 13.00 h, l’Skål Club d’Andorra oferirà una presentació pública dels atractius turístics del país a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.
En aquest acte, d’una hora de durada, es projectaran imatges d’interès turístic i cultural en pantalla gegant, es repassarà l’agenda d’activitats i es faran entrevistes a diferents actors del sector.
Enguany, es posarà en relleu l’èxit del projecte turístic dels Tamarros, la biennal ANDART i el projecte La Massana territori Starlight.
També hi intervindran el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, i el president de l’Skål Club d’Andorra, Emili Yepes Ríos.
Els assistents podran aconseguir regals directes (forfets d’esquí, sopars degustació, entrades al Palau de Gel, visita al pont tibetà de Canillo, entre d’altres).
També es farà el lliurament del premi especial d’una estada completa de cap de setmana a Andorra, que haurà aconseguit una de les persones que han participat al concurs organitzat aquest estiu a totes les oficines de turisme del país.
Gala d’entrega de premis i sopar del Dia Mundial del Turisme
Com cada any, l’Skål Club d’Andorra celebrarà la gala de lliurament de guardons, on es reconeixeran dues persones i dues empreses —tant del país com de l’estranger— que han contribuït al desenvolupament del turisme a Andorra en els darrers anys.
La gala, que culminarà amb un sopar d’homenatge als professionals del sector, se celebrarà enguany a la sala UnSQUARE, al carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella, amb l’assistència dels socis de l’entitat, institucions i col·laboradors.