El Pas Grau FIS Racing Team finalitza la seva primera estada a Cerro Castor amb molt bones sensacions

L’equip FIS de l’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig ha finalitzat aquest dimarts l’estada a Cerro Castor, Ushuaia (Argentina), on hi ha anat per primer cop, ja que les altres temporades s’optava per viatjar a Nova Zelanda amb aquest grup. La delegació va sortir d’Andorra el 16 d’agost, juntament amb el grup de sub16, qui va a la Tierra de Fuego cada any des d’en fa deu, sumant un total de 15 esportistes del club encampadà.
L’estatge inicial estava estructurat en entrenaments i curses, però “la inusual calidesa meteorològica d’aquest hivern austral ha fet cancel·lar totes les curses FIS programades i llocs com San Martín de los Andes o Lago Hermoso. Nosaltres hem estat molt afortunats ja que Cerro Castor ens ha proporcionat totes les facilitats possibles, juntament amb l’hotel Ushuaïa i el Club Andino Ushuaïa. Estem súper agraïts tant els esquiadors com jo com tècnic. En cinc setmanes, sols hem hagut de modificar tres dies d’esquí que hem canviat per físics al gimnàs”, explicava Pol Noguera, responsable de l’equip Pas Grau FIS Racing.
“La valoració és positiva en tots els aspectes: Els esportistes han progressat tots sense excepció tant en eslàlom especial com en gegant, tant en tàctica com en tècnica, a part de conformar-se com a grup, ja que tenim un grup d’esportistes més grans que s’ajuden i es motiven entre ells i que, a més, donen pautes als més joves sobre rutines i hàbits”, deia Noguera, qui ha treballat amb sis dels set components de l’equip, ja que l’argentina Bianca Ricau s’incorporarà més tard.
La baixes cotes de l’estació fan que el cansament no sigui tan intens com quan s’entrena en glaceres a 3.000 metres, per la qual cosa es pot fer treball de més intensitat.
“Les condicions que proporciona Cerro Castor són de les millors en el nostre estiu per a poder fer entrenaments de qualitat, ja que l’estació prepara bé les pistes i s’esquia en neu com la que es trobaran en competició a Europa durant l’hivern”, afegeix Noguera.
El grup de l’’Esquí Club Pas de la Casa Grau ha compartit zona d’entrenament amb tops mundials com Lucas Pinheiro Braathen, l’equip de tècnica francès masculí i femení, així com amb el corredor referent del PCGR, l’andorrà Joan Verdú.
L’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig és dels pocs esquí clubs del món que pot fer ús de les instal·lacions per la llarga relació que l’entitat té amb l’estació andina, ja que per l’altíssima demanda que ara hi ha de seleccions nacionals, sols accepta entrenaments d’equips nacionals.
Durant aquest mes i escaig s’ha treballat més enllà de la part esportiva, ja que, com a club, el PCGR fa gran incís en la part formativa dels joves que estan sota la seva disciplina, per la qual cosa s’han organitzat jornades de convivència amb l’equip local del Club Andino Ushuaia per a celebrar els deu anys de relacions, així com sortides a conèixer la cultura “fuegueña” i descoberta de la natura i fauna salvatges de la zona.
El proper estatge del grup FIS serà a l’indoor de Lituània per a seguir després a Val Senales (Itàlia).