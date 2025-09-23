El Govern impulsa un projecte consensuat de reforma de la legislació laboral per a facilitar la creació de comitès d’empresa al sector privat

Patronal i sindicats amb la ministra Marsol al centre de la imatge (SFGA)
El Govern presentarà aquesta tardor un projecte de reforma de la legislació laboral que ha de facilitar la creació de comitès d’empreses al sector privat. La patronal i els sindicats han arribat a un acord per a modificar la llei de relacions laborals i donar noves eines perquè les empreses puguin tenir més representació d’assalariats i es puguin constituir més convenis col·lectius.

A l’inici del Consell Econòmic i Social (CES) celebrat aquest dimarts s’ha signat l’acord entre patronal i sindicats, en presència de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, per a la reforma del títol IV de la llei que regula els drets col·lectius dels assalariats i del títol V que regula la negociació col·lectiva. El pacte assolit preveu la introducció de diversos canvis a la llei, tots ells encaminats a simplificar el procediment i a donar majors garanties als assalariats que decideixin impulsar-lo.

“Aquest era un pas necessari, hem facilitat assessorament tècnic extern a les dues parts per a fer-ho possible i, fruit de l’entesa, el Govern impulsarà la modificació legislativa”. Així ho ha destacat la ministra Marsol, a la sortida del Consell Econòmic i Social (CES) celebrat avui.

Un altre dels punts destacats del CES ha estat el veredicte favorable al contingent de quota general d’autoritzacions de residència i treball que s’obrirà properament. La previsió és avançar unes setmanes l’obertura de la nova quota, que habitualment té lloc a final d’octubre. El Govern, tal com va anunciar fa unes setmanes, aprovarà 900 places per a la pròxima quota general, 100 de les quals s’han de restar de les que es van avançar aquest mes de setembre per a donar resposta a les necessitats en certes ocupacions de serveis bàsics a les quals no hi havia professionals al país.

Finalment, i en un altre ordre de qüestions, el Consell Econòmic i Social ha donat el dictamen favorable a la proposta del Govern per a assolir la igualtat en el permís de naixement entre els dos progenitors. Amb l’objectiu de promoure la conciliació laboral i familiar, el permís de naixement igualitari s’implementarà a partir de 2026 de forma progressiva.

