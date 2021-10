L’OTSO 25K arriba a Encamp amb la novetat de la cronoescalada de ciclisme fins al Port d’Envalira

L’OTSO 25K i les dues modalitats d’OTSO 7K, Rollerski i Runnig, arribaran aquest diumenge al Port d’Envalira, seguint les premisses sanitàries marcades pel Govern d’Andorra per a aquest tipus d’esdeveniments. Les tres curses en asfalt, de més alçada dels Pirineus, compten amb una participació d’inscrits limitada a 100 participants, on el 90% són de fora d’Andorra.

Enguany s’hi suma una nova modalitat, La Crono 25 k, una cronoescalada de ciclisme amb sortida a la plaça dels Arínsols i arribada al Port d’Envalira que tindrà lloc el dissabte 9 d’octubre, paisatges espectaculars sobre asfalt i fins a 2.408 metres d’altitud.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha explicat que “per tercer any impulsem aquesta cursa amb OTSO Sport amb l’objectiu de completar un calendari esportiu per a tots els públics, i de nou que l’esport sigui l’excusa per visitar la nostra parròquia” El conseller també ha fet referència al fet que “hem allargat la cursa dissabte i diumenge per donar vida a hotels i restaurants fora de les temporades altes i els participants poden fer tant la cursa de ciclisme com la de córrer”.

Jordi Solé, director d’OTSO ha explicat els detalls de la cursa i ha manifestat que “tot i haver superat les inscripcions de l’any passat, mantenim les inscripcions obertes fins al mateix divendres”. Solé ha explicat que la cronoescalada era una petició que “hem fet realitat”. I finalment ha recordat que la cursa té una doble vessant solidària, un euro de cada inscripció anirà a UNICEF Andorra i la col·laboració amb la fundació del ciclista Esteban Chaves.

El punt de sortida tant de l’OTSO 25K Running (diumenge, 10 d’octubre) com de La Crono 25K (dissabte, 9 d’octubre) serà a la plaça dels Arínsols i les dues modalitats de 7K des de l’aparcament de Grau Roig, també diumenge 10 d’octubre. El punt d’arribada de les quatre curses serà al Port d’Envalira a 2.408 metres, on es pot accedir amb vehicle, pensant amb els acompanyats dels participants a la cursa per a rebre’ls a la meta.

Els inscrits, que superen ja els 156 de l’any passat, gaudiran d’una bossa de benvinguda amb una samarreta de la marca OTSOSport entre altres obsequis, i els guanyadors de la 25k tant la running com la cronoescalada, comptaran amb premis amb metàl·lic de 300, 200 i 100 per als tres primers classificats. Per a La Crono 25k el maillot de la cursa es pot adquirir per 25 euros. Tots els finalistes seran premiats amb una medalla i accessoris de roba esportiva d’OTSO Sport.

L’OTSO 25K 2021 és la tercera edició d’aquesta cursa d’asfalt en alçada i segueix despertat força interès entre els amants de les curses d’asfalt per les característiques geogràfiques, especialment pel desnivell acumulat que ascendeix a 1.350 m i per les panoràmiques durant l’esdeveniment. Comptarà també amb un village a la plaça dels Arínsols divendres i dissabte on es podran recollir els dorsals, sempre el dia abans de la cursa.

Les hores i dies de sortida són esglaonats, dissabte a les 9 h sortida de La Crono 25k, i diumenge 10, a les 9 h l’OTSO 25K, a les 10 h la 7K i a les 10:30 h la 7K Rollerski, sempre des de la plaça dels Arínsols d’Encamp.

Els diferents avituallaments estan repartits durant el circuit aproximadament cada 5 quilòmetres, on els corredors no podran agafar els aliments ni les begudes directament sinó que seran servits pels voluntaris, també com a mesura de prevenció.