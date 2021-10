El ple de la Seu aprova reforçar la vigilància per evitar episodis d’incivisme les nits de cap de setmana

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una moció perquè el consistori reforci la vigilància les nits de divendres i dissabte, des d’aquest mes d’octubre, de cara a mitigar els episodis d’incivisme o bretolades derivats de les entrompades col·lectives. La petició, presentada per Compromís, es va aprovar amb 15 vots a favor, després que s’hi va sumar l’equip (Junts i ERC), i 2 vots en contra, de la CUP.

El portaveu de Compromís X La Seu, Joan Barrera, va justificar la moció perquè han constatat que els botellons i, especialment, el soroll que s’hi produeix en plena matinada, tenen “una afectació directa en els veïns, alguns dels quals ja estan desesperats”. Barrera creu que “l’Ajuntament hi ha de posar remei mitjançant la Policia Municipal i amb l’ajut dels Mossos d’Esquadra”, amb mesures com ara reforçar la vigilància les nits de divendres i dissabte. El regidor conclou que cal “posar fi a aquesta situació, que s’està allargant massa”, perquè “els veïns ja no poden més”.

A més a més, des de Compromís subratllen que la moció no fa referència a cap franja d’edat concreta, perquè entenen que aquesta és una problemàtica que abasta gent de totes les edats, i que el dret a divertir-se de nit ha d’anar acompanyat sempre del dret de la resta de veïns al descans nocturn.

Per l’equip de govern, el nou vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Fàbrega, va matisar que l’actual oci nocturn “és un fenomen complex, amb diversos factors, generalitzat, no exclusiu de la Seu i de difícil solució”. En aquest sentit, Fàbrega va recordar que aquesta problemàtica és més greu a la resta de Catalunya i especialment a Barcelona, on hi governen ECP i el PSC, i que “fins i tot n’hi ha en llocs o l’oci ja està totalment obert, com a Madrid”. A més, remarca que “no és un problema només de joves, també d’adults”. El també portaveu de JxCat ho atribueix a què “estem en una pandèmia que s’allarga molt, amb unes restriccions que es fan molt llargues” i creu que “si hi hagués l’oci nocturn obert, potser es minimitzaria”. En tot cas, remarca que, precisament per evitar aquesta estigmatització, cal que tothom contribueixi a aïllar aquells casos de violència o de delinqüència que s’hi produeixin tot aprofitant les reunions multitudinàries.

A més a més, Fàbrega va posar l’accent en l’evidència que darrere de tota aquesta situació “també hi ha el problema de la socialització de l’alcoholisme, en totes les edats, i la idea que per passar-ho bé cal emborratxar-se, cosa que com a societat també ens ho hauríem de fer mirar”.

També per l’equip de la Generalitat, l’alcalde, Francesc Viaplana (ERC) va puntualitzar que rebutgen el fragment de la moció en què s’afirma que no s’ha fet res per frenar aquesta situació. Viaplana recorda que hi ha hagut reunions fluides amb el Departament d’Interior i amb els Mossos, a qui s’ha demanat un informe sobre els darrers fets. El consistori apunta que cal defensar la integritat física dels agents, “que alguna vegada n’han sortit malparats”, però que alhora els han mostrat el seu rebuig a enviar l’ARRO o la Brimo per desallotjar aquestes concentracions, perquè entenen que “aquesta no és ni molt menys la solució”. En aquest sentit, advoquen per reforçar la coordinació policial i la mediació, a més de convocar aquest mes mateix la Junta Local de Seguretat per fer balanç dels darrers fets, sempre des de la base que “només amb policia no ho solucionarem tot”.

Per la CUP, Bernat Lavaquiol va manifestar que creuen que cal analitzar per què es produeixen aquests episodis. I el regidor ho atribueix a què “el jovent té una situació molt complicada, tant per la pandèmia com en l’àmbit econòmic“, i que per aquest motiu no veu clar que tornin als locals d’oci nocturn ara que aquests establiments podran tornar a obrir. Alhora, Lavaquiol sosté que “la policia no és la solució” perquè “les nits que hi ha hagut policia, es va agredir menors amb bales de foam”. El regidor cupaire admet que “els veïns mereixen el descans nocturn”, però hi afegeix que “no es pot proposar solucions simplistes i que no vagin a l’arrel del problema”. En aquest sentit, Lavaquiol es mostra disposat a treballar conjuntament en les possibles solucions “sense expectatives de resoldre-ho, sinó només de mitigar-ho”. I entre aquestes alternatives, creu que una podria ser habilitar un casal juvenil “autogestionat”.

Sobre aquesta valoració, Joan Barrera va recordar que a la moció no es parla en cap moment de la gent jove, perquè és un problema més general i en què no es pot “criminalitzar” cap col·lectiu d’edat, com tampoc no s’hi parla de la Festa Major. Barrera conclou que “els joves, i els no tan joves, tenen dret a l’oci nocturn, encara més després de la pandèmia, però la resta de veïns també tenen dret al descans nocturn”.

D’altra banda, en el marc d’aquest debat sobre seguretat ciutadana, l’equip de govern va aprofitar per felicitar públicament el sotsinspector de la Policia Municipal de la Seu, Antonio González, que recentment ha estat premiat amb la Creu del Mèrit Policial amb distintiu blanc.

El sector fa temps que reclama l’obertura dels locals atenent a l’evolució positiva de la pandèmia i com a via per aturar els macrobotellots que s’han anat succeint durant els darrers mesos.