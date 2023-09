El meu gos es mareja en el viatge: Què faig?

Un gos viatjant en un cotxe (iStock)

Si en endavant hem de marxar de vacances s’ha de tenir present que el nostre gos forma part de la família, per la qual cosa cal incloure’l en els nostres plans, i assegurar-se que ell també les gaudirà. Si el trajecte és en cotxe, i encara que es prepari el viatge amb antelació i es tingui tot ben disposat, a vegades, pot succeir que el gos es maregi.

No és una situació habitual, però tampoc és inusual, sobretot, si la mascota no està acostumada a viatjar i a realitzar trajectes com el que heu triat. Són situacions davant les quals cal saber actuar perquè el gos se senti millor i evitar que es maregi. I, què es pot fer? Compartim uns consells molt útils i efectius.

El primer que cal tenir clar és que els gossos, com les persones, poden marejar-se durant un viatge. A vegades no és tant que es maregi pel trajecte –en la carretera pot haver-hi corbes-, sinó que el mareig i els vòmits també poden estar produïts per l’ansietat i els nervis davant una situació que desconeix.

El millor, sempre, és fer una adaptació a poc a poc, procurant que el primer viatge amb el gos sigui una curta distància. Si el trajecte ha de ser més llarg, es pot anar acostumant al gos a realitzar itineraris més curts les setmanes i, fins i tot, els mesos abans d’haver de sortir de viatge.

En aquests casos, el millor és que el gos explori el cotxe tranquil·lament abans de començar el viatge perquè conegui l’entorn i se senti més segur. Si s’utilitzarà el transportí, és clau que s’acostumi també a ell, la qual cosa pot fer-se ja en una habituació, a casa.

Quan ja s’ha de començar el viatge, cal donar-li confiança al gos i deixar que sigui ell el que pugi al cotxe. Una vegada que ja està llest, i amb les mesures de seguretat corresponents, sigui el transportí o l’arnès de seguretat, s’ha de tancar la porta i començar el viatge perquè s’acostumi al moviment del vehicle.

Amb aquests passos, s’anirà acostumant i es prepararà per a fer el recorregut més llarg que es tingui previst durant les vacances.

Si amb tot això, o bé el viatge ha estat un imprevist i no hi ha hagut possibilitat d’acostumar-lo, cal saber que existeixen fàrmacs per a tractar els marejos i controlar la seva ansietat. Això sí, sempre s’han de seguir les pautes del veterinari.





Per animalmascota.com