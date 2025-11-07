L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell inaugura temporada, a la Seu, amb “Ecos de la terra”

L’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida actuarà aquest cap de setmana a la Seu d’Urgell, en un concert que els servirà per a inaugurar la seva nova temporada. L’actuació, titulada ‘Ecos de la terra’ i dirigida per Xavier Pagès-Corella, tindrà lloc aquest dissabte, 8 de novembre, al vespre (19.00 h) a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, amb entrada gratuïta.
Des de l’orquestra lleidatana han explicat que ‘Ecos de la terra’ és “una declaració de principis” per a “fer palesa la voluntat de normalitzar la convivència de la cultura universal i la local, la cultura culta i la popular, i la creació contemporània amb els grans clàssics”. El concert s’inicia amb l’estrena d’una obra creada pel compositor lleidatà, Miquel de Jorge Artells, un encàrrec que “simbolitza l’arrelament de l’Orquestra Julià Carbonell (OJC) al seu territori, ja que pren com a base una melodia popular de les terres de Lleida”. Tot seguit sonarà la Suite japonesa de Gustav Holst, una obra d’esperit obert i curiós en què el compositor britànic, expliquen, “integra elements musicals inspirats en la cultura nipona”.
La segona part del programa la conformarà la monumental Simfonia núm. 9 «Del nou món» d’Antonín Dvorák, una de les obres més icòniques del repertori simfònic. Composta durant l’estada del compositor als Estats Units, aquesta simfonia representa una fusió entre el llenguatge musical europeu i les influències de les melodies espirituals afroamericanes i la música dels pobles nadius. Dvořák escrigué aquesta simfonia en un moment de canvi profund en la seva vida: instal·lat a un nou país i immers en un context cultural diferent, el compositor transforma aquesta vivència en una música que expressa tant l’enyorança com l’esperança d’un futur il·lusionant.