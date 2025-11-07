Esteve i Del Rio completen entrenaments de qualitat a Davos

L’equip nacional d’esquí de fons de la FAE, amb Irineu Esteve i Gina del Rio, es troba a Davos (Suïssa) des del passat 1 de novembre, en ple treball de preparació de la temporada 2025-2026. Juntament amb el cos tècnic –Xabier del Val com a director, Marc Puigsubirà com a entrenador i skiman i Cristian Zorzi com a skiman, a més del grup Team Aker que dona suport a Irineu Esteve-, l’equip andorrà està entrenant en unes bones condicions de neu i de fred, que permeten realitzar unes sessions d’entrenaments òptimes de matí i tarda.
Irineu Esteve i Gina del Rio completen cada dia doble sessió d’entrenament, de matí i tarda, amb diferents dies de càrrega per a aconseguir l’estat de forma òptim abans de l’inici de les curses. El grup continuarà entrenant fins el 9 de novembre, quan tornarà a Andorra.