Llegir per a cuidar el territori: “Dones de la muntanya”, un llibre per a donar veu a les dones del món rural

La nova entrega que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya dedica en el marc del projecte “Un llibre, una llavor” proposa descobrir el món de la pagesia i la vida a la muntanya des d’una mirada de gènere amb Dones de la muntanya. Cròniques de pagesia i ruralitats (Pagès Editors).
Aquesta novel·la gràfica, fruit de la recerca de Federica Ravera al Pirineu català, apropa el lector a les històries de pageses, formatgeres, artesanes i pastores que mantenen viu el patrimoni ecològic i cultural de l’alta muntanya. Amb les il·lustracions de Martina Manyà, l’obra convida a reflexionar sobre els reptes del canvi climàtic, la gestió dels recursos naturals i l’evolució de la vida rural, en un diàleg entre ciència, art i territori.
Aquesta edició s’ha enregistrat entre la Pobla de Segur i Pobellà, a Lleida, en dues explotacions liderades per dones. Allà hi ha la Violeta i l’Elena, totes dues de 26 anys, que han decidit tornar a casa per a continuar amb els projectes familiars.
A Catalunya viuen 400.000 dones al món rural
Gairebé 10.000 dones treballen a Catalunya en l’agricultura, la ramaderia i la pesca, i el 32% de les noves incorporacions a l’activitat agrària corresponen a dones. La ramaderia és, de fet, el sector on aquest increment és més notable.
Són exemples com els de la Violeta i l’Elena: la primera, veterinària de formació, ha tornat al seu poble per a fer-se càrrec de l’explotació de vaques de la seva família; la segona, infermera i fisioterapeuta, ha decidit reprendre el treball a l’explotació dels seus pares, dedicada a la vaca bruna i als cultius extensius i intensius.
Dues històries que reflecteixen el relleu generacional i posen en valor que les dones del món rural són motor de canvi i de futur per al territori.
“Un llibre, una llavor. Llegir per transformar”
Un infant que llegeix és un adult que pensa i s’esforça per ser millor en tot allò que somia. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la complicitat dels departaments d’Educació i Formació Professional i de Cultura, va posar en marxa aquest 2025 “Un llibre, una llavor. Llegir per transformar”, una iniciativa que vol impulsar el sector agroalimentari mitjançant els llibres.
El projecte, adreçat a famílies, biblioteques i escoles, facilita propostes de llibres relacionats amb el sector agroalimentari, a fi d’explicar-lo als infants d’una manera atractiva i propera. Durant l’any 2025, i amb una periodicitat mensual, la llibretera, editora i vicepresidenta segona del Gremi de Llibreters de Catalunya, Mertxe París, presenta una proposta literària en diferents formats centrada en una temàtica pròpia del sector agroalimentari.
En aquests mesos, el Departament ja ha abordat temàtiques tan cabdals com la pesca, la importància de l’aigua i les infraestructures de regadiu, els boscos, la floració, el món vegetal, el producte de proximitat, o la importància de les abelles. Cadascuna d’aquestes recomanacions s’acompanya d’un vídeo i d’una guia didàctica per a treballar a l’aula, a la biblioteca o a casa, a més de tot un seguit de recomanacions complementàries per a despertar vocacions i fer obrir els ulls a tot l’atractiu que pot arribar a tenir el sector agroalimentari.