L’onicomicosi o fongs en els peus

L’onicomicosi és una infecció bastant comuna i que afecta generalment als peus (encara que pot donar-se també a les mans), vulgarment coneguda com a Tinya de les ungles o fongs en les ungles i es caracteritza per una decoloració blanca, groguenca o cafè de les ungles que pot anar acompanyada de trencament o engreixament d’aquestes. Aquesta infecció no curada pot traslladar-se a altres dits i produir complicacions més severes, sobretot en els diabètics, que han de tractar aquests problemes al més aviat possible. Aquesta infecció sol ser causada per Dermatòfits que creixen gràcies a la humitat i la calor principalment, per la qual cosa alguns dels consells que podem seguir per a evitar la seva aparició són:

Usar mitjons 100% de cotó

Mantenir en la mesura que sigui possible els peus sempre nets i secs.

Per a rentar els peus, usar preferentment sabó pH neutre .

. Si els peus tendeixen a suar en excés, aplicar al calçat o al mitjó pólvores de talc o antitranspirants, que no sols ajuden a absorbir la humitat, sinó que a més neutralitzen la mala olor.

Fer servir xancletes sempre en llocs públics humits com a gimnasos, vestuaris o piscines.

Portar sempre les ungles ben tallades, perquè en elles és més difícil que els fongs puguin reproduir-se.

Vigilar periòdicament l’estat dels peus, i davant qualsevol signe d’alarma, acudir a un especialista per a la seva revisió.

No obstant això si aquesta infecció no és molesta, pot tractar-se amb pomades especials que contenen Eficonazol, Tavàborol o ciclopirox entre altres, com ara la DermoFeet Medical fongs, una crema amb olis essencials d’aranja, lavanda, llimona i clau que ajuda a eliminar els fongs ràpidament o altres com les del Dr. Scholl, més conegudes i igualment efectives. També, si acudim al metge, és possible que de considerar-ho necessari, ens recepti algun tractament per via oral amb compostos com la Terbinafina o l’Intraconazol.

Existeixen a més, alguns remeis casolans que solen ser d’utilitat, com submergir la zona afectada en aigua amb vinagre o aplicar acuradament unes gotetes d’arbre de te, amb l’ajuda d’un cotó durant almenys uns vint dies.