L’oferta laboral d’Andorra suscita interès a banda i banda de la frontera

El Servei d’Ocupació d’Andorra participa per primera vegada a la Setmana Franco-Espanyola-Andorrana, una iniciativa promoguda per France Travail (Regió d’Occitània) que consisteix en informar als demandants de feina sobre el territori, el mercat laboral, la recerca de feina, els tràmits administratius i les informacions practiques de cada zona. Entre ahir dijous i avui divendres, les entitats France Travail, Servei d’Ocupació de Catalunya i Servei d’Ocupació d’Andorra han organitzat diverses presentacions informatives en format telemàtic sota el tema “Viure i treballar” a diferents territoris.

Ahir, 19 de juny, es van dur a terme les sessions dedicades a viure i treballar, d’una banda a Andorra, i, de l’altra, a Occitània. La presentació d’Andorra ha despertat un interès notable, amb 47 persones assistents, mentre que la sessió sobre Occitània ha comptat amb 4 persones interessades.

Les presentacions per Catalunya sobre l’oferta laboral i els requisits d’accés per a viure i treballar a Andorra, i viceversa, s’han reprès aquest divendres, completant així el programa d’aquest esdeveniment transfronterer que vol afavorir la mobilitat laboral i la cooperació entre els tres territoris. En concret, avui hi han pres part 13 participants catalans interessats per la sessió oferta pel Servei d’Ocupació d’Andorra, mentre que 3 persones inscrites al Servei d’Ocupació han assistit a la sessió en línia sobre viure i treballar a Catalunya.

El Departament de Treball valora molt positivament la participació en aquest tipus d’iniciatives que afavoreixen la recerca de personal i donen difusió a les necessitats laborals dels territoris. Les sessions informatives donen continuïtat a la participació per primer cop, l’abril passat, al saló TAF ‘Travail, Avenir, Formation’ celebrat a l’Arieja (Saverdun), organitzat per la Regió d’Occitània i l’agència de Foix de France Travail. Durant aquella jornada el Servei d’Ocupació va mantenir entrevistes amb 45 persones interessades en algunes de les ofertes d’empreses andorranes per a cobrir llocs de treball de, per exemple, cambrers, dependents de comerç, cuiners, o ajudants de cuina, entre d’altres.