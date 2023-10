L’ocupació hotelera d’aquest setembre supera la de l’any passat

Turistes entrant a un hotel. Foto: Arxiu

Més enllà del juliol i l’agost, l’ocupació hotelera registrada al Principat els mesos de juny i setembre, dona unes xifres que indiquen una tendència a la desestacionalització per part del turisme que visita les valls. Com va passar al juny, aquest setembre hi ha hagut un increment de l’ocupació respecte el mateix període de l’any passat.

Així, la mitjana setmanal ha estat del 48,73% i la del cap de setmana del 65,96%. Respecte a l’ocupació hotelera global de tot el setembre, aquesta, ha estat del 55,83%, mentre que al mateix mes de 2022 va ser del 50,27%, segons assenyala la Unió Hotelera d’Andorra (UHA).