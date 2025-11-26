Enguany s’han atorgat més de 4,7 M€ en ajuts puntuals a entitats esportives (+3,5%)

Durant l’any 2025 s’han atorgat un total de 4.774.514,86 € en subvencions i ajuts puntuals a federacions i entitats esportives, el que representa una variació positiva del +3,5% respecte a l’any 2024. Quant a les subvencions a federacions i entitats esportives, s’han atorgat un total de 4.426.865,07 €, un +3,5% respecte a l’any 2024. Destaca la subvenció per a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) amb un 30,0% de l’import total atorgat (30,4% l’any anterior).
Els ajuts puntuals a federacions i entitats esportives atorgats enguany sumen un total de 347.649,79 €. Destaca que un 46,0% del total es reparteix equitativament entre les entitats: BC Andorra, Federació Andorrana d’Atletisme, Federació Andorrana de Voleibol i Federació Andorrana de Rugbi.
Pel que fa a les beques del Programa d’alt rendiment d’Andorra (ARA), hi ha hagut 53 esportistes amb beca econòmica (44 la temporada anterior) i la quantitat total liquidada ha estat de 418.612,50 €, un 12,0% més que a la temporada anterior. D’aquests, el Programa Elit ha rebut un 46,2% (46,2% la temporada anterior), el Programa Promeses un 34,9% (36,1% la temporada anterior), el Programa Plans Especials/Pre-elit un 5,8% (8,7% la temporada anterior), el Programa Joves Promeses un 6,9% (4,7% la temporada anterior) i el nou Programa Esports Col·lectius un 6,3% (4,2% la temporada anterior).
Aquest any, els premis per als resultats internacionals més destacats han repartit un total de 58.500 €.